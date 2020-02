Határidő előtt indul a HÉV-felújítás – 5-ös metró tervezési tenderének kiírása

2020. február 24. 13:52

Nyílt európai uniós közbeszerzéssel indul a HÉV-közlekedés teljes megújítása és bővítése, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ (BFK) kiírta az úgynevezett 5-ös metró első ütemének tervezésére szóló tendert – nyilatkozta Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára hétfőn a távirati irodának.

Az államtitkár elmondta, hogy a kormány a fővárosi önkormányzattal egyeztetve 2018 novemberében döntött az előkészítés megkezdéséről és arról, hogy a fejlesztést a 2021 és 2027 közötti európai uniós forrásokból valósítsák meg Budapesten és az agglomerációban. A fővárossal, az agglomerációs településekkel, a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK), a MÁV-val és szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetések alapján hétfőn megjelent az első munkaszakasz tervezőjének kiválasztására kiírt nyílt európai uniós közbeszerzési eljárás – közölte.

Fürjes Balázs bejelentette, hogy „a következő évtized legjelentősebb, a legtöbb budapesti és agglomerációs lakos közlekedését segítő HÉV-fejlesztések tervezőjét a legnagyobb versenyt biztosító, legnyíltabb közbeszerzési eljárásban” választják ki. A BFK megalakulásakor Vitézy Dáviddal, a február 1-jén hivatalba lépett vezérigazgatóval ígéretet tettek a HÉV-felújítás – 5-ös metró tervezési tenderének száz napon belüli kiírására, és ezt a vállalást teljesítik most határidő előtt – jelezte. A HÉV-ek felújítása és fejlesztése, távlatosan az északi és a déli HÉV-ek Duna alatti összeköttetését jelentő úgynevezett 5-ös-metró gyorsabbá, kényelmesebbé, átszállásmentessé teheti hetente akár egymillió utas közlekedését, csökkenti a dugókat az utakon, javítja a budapesti levegőminőséget – mondta Fürjes Balázs.

Az infrastruktúratervezéssel párhuzamosan hamarosan indul az érintett HÉV-vonalakra az új, alacsonypadlós, klimatizált vonatok beszerzésére vonatkozó tender is a MÁV-HÉV-vel együttműködésben – hangsúlyozta az államtitkár. „Az európai uniós forrásokból most kiírt közbeszerzés is bizonyítja: egy szó sem igaz abból, hogy Budapest ne részesülne európai uniós támogatásokból a jövőben” – mondta a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

A tervezést a BFK irányítja. Fürjes Balázs közölte: arra kérte Vitézy Dávid vezérigazgatót, hogy a HÉV-ek felújítása, a távlati 5-ös metró megtervezése során törekedjen szakmai konszenzusra, hozzon létre egyetértéseket, folytassa azt a gyakorlatot, hogy a fővárosi önkormányzat és az érintett települések bevonásával folyjon a tervezés. „A politikai különbözőségek ellenére Budapest nem csatatér, a polgárok joggal várnak tőlünk együttműködést, így kell folytatni a munkát” – fogalmazott az államtitkár.

Vitézy Dávid arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a tervezési feladat tartalmazza például a H6-os (ráckevei) és a H7-es (csepeli) HÉV teljes felújítását, megállóinak akadálymentesítését, az utastájékoztatás megújítását, az állomások környezetének rendezését, P+R parkolók létesítését, a vonalon a sebességkorlátozások megszüntetését és a sebesség emelését, valamint Csepelen vonalhosszabbítási tervek készítését az Erdősor útig. A tervek között szerepel, hogy a H6-os és a H7-es vonalát – összefonódva – a Közvágóhíd állomástól a föld alatt, Boráros téri megállással a Kálvin térig meghosszabbítják, új átszállási kapcsolattal a 3-as és a 4-es metróra, megteremtve ezzel a közvetlen belvárosi kapcsolatot.

A beruházási program része a csepeli HÉV felszíni, Duna-parti nyomvonalának kiváltása után új Duna-parti sétány tervezése a Boráros tér és a Déli Városkapu fejlesztési terület között, valamint a fejlesztés által érintett fontos budapesti közterek, csomópontok rendezése (Boráros tér, Közvágóhíd). A H5-ös (szentendrei) HÉV vonalán modern, akadálymentesített megállókat és Békásmegyertől Szentendréig teljesen felújított vasúti pályát terveznek a sebességkorlátozások megszüntetésével, az állomások környezetének rendezésével – közölte a vezérigazgató.

Mindezen fejlesztések együttesen adhatják az 5-ös metró koncepciójának első ütemét. A koncepció lényege a H5-ös, a H6-os és a H7-es HÉV összekötése a belváros alatt, ezzel egy észak-déli, gyorsvasúti rendszer létrehozása, amelyen akár az Esztergom felől és Kunszentmiklós-Tass felől érkező elővárosi MÁV-vonatok is közlekedhetnek majd a jövőben. Az 5-ös metró koncepciójának befejezését jelentő új, összekötő alagutat vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány is készül a most megrendelendő munkák részeként, ez kijelöli ennek a távlati fejlesztésnek a nyomvonalát és megállóit.

„A mai elővárosi vasúti utasszám akár meg is duplázható, pusztán azzal, hogy az autóhoz képest versenyképes alternatívát kínál a kötöttpályás közlekedés. Ennek egy fontos lépése a HÉV-ek fejlesztése” – mondta Vitézy Dávid. A beruházást a Budapest Fejlesztési Központ a MÁV-HÉV Zrt.-vel konzorciumban valósítja meg.

MTI