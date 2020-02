Emelkedett a halottak és a fertőzöttek száma is Észak-Olaszországban

2020. február 24. 16:00

Újabb idős beteg veszítette életét az új koronavírus okozta fertőzés következtében az északnyugat-olaszországi Lombardia tartományban, ahol már százhatvan fölé emelkedett a betegek száma – közölte a tartomány kormányzója Attilio Fontana egy hétfői rádióinterjúban.

Fontana adatai szerint Olaszországban már kétszáz fölött van a fertőzöttek száma. A többi beteget eddig Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte és a középolasz Lazio tartományban regisztrálták, de Trentinóban, Liguriában és Friuli-Venezia Giulia területén is egészségügyi készültséget rendeltek el. A koronavírus hét észak-olasz tartományt érint, ahol harmincmillió ember él. Az első két fertőzött Olaszországban kínai turista volt, az a turista házaspár, akiket egy római szállodából még február elején szállítottak kózhárba, azóta is kezelik őket, állapotuk javult. Az eddig ellenőrzött többi kínai nem bizonyult fertőzöttnek. Az olasz egészségügyi hatóságoknak nem sikerült azonosítaniuk, hogy ki hurcolta be a kórokozót. Olasz virológusok szerint a lombardiai gócpont a karantén alá helyezett területen Codogno kórházából indulhatott el, ahol az első betegen nem ellenőrizték a koronavírus-fertőzést.

Ez magyarázná, miért magas a lombardiai betegek között az orvosok és egészségügyi dolgozók aránya. Elsőként egy 78 éves férfi halt meg a szintén vesztegzár alatt levő venetói Vo’ Euganeo kisvárosban. A fertőzés kiindulópontját a helyi presszóba teszik, de nem sikerült azonosítani a legelső beteget, aki a vírust továbbterjesztette. Lombardiában hárman haltak meg, utolsóként egy 84 éves férfi Bergamo egyik kórházában.

MTI