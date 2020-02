Felvidék: Elkezdődtek a Komáromi Pedagógiai Napok

2020. február 25. 09:36

A Felvidéken működő Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya, az SZMPSZ Komáromi Regionális Pedagógiai Központja és további társszervezők részvételével rendezik meg február 24-e és február 28-a között a XXV. Komáromi Pedagógiai Napokat. A rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitójára Komáromban a Tiszti pavilon dísztermében óriási érdeklődés mellett került sor.

A szervezet „A pedagógus mentálhigiénéje” címmel rendezi meg a felvidéki pedagógusok idei szakmai találkozóját Komáromban. Mint Cséplő Viktória, a Komáromi Területi Választmány elnöke elmondta, a pedagógus akkor tudja sikeresen és hosszú távon elvégezni a munkáját, ha saját és környezete lelki egészségére is odafigyel. Ezért tartották fontosnak, hogy a 2020-as pedagógiai napok gyakorlati és elméleti képzései e téma körül csoportosuljanak.

Fekete Irén, a pedagóguszervezet elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a negyedévszázados Komáromi Pedagógiai Napok rendezvénysorozat egy igazi sikertörténet. Sikerét pedig abban látja, hogy hosszú éveken keresztül megtartotta a közösség érdeklődését és bizalmát.



Az elnök szerint egy szervezet életében nagy jelentőséggel bírnak az évfordulók, melyek lehetőséget nyújtanak a mögöttünk álló időszak kiértékelésére, melynek köszönhetően jobbá tehetjük az elkövetkezőket. Mint mondta, igyekeznek mindig olyan programot összeállítani, amelyekkel az éppen aktuális problémákra próbálnak válaszolni.





Fekete Irén elnök - Kép: Szalai Erika



Megemlítette, a rendezvénynek évente egyre több látogatója van. Az 1000-1200 fő részvételével zajló pedagógiai napokra nemcsak a komáromi, de az érsekújvári, dunaszerdahelyi, galántai és a pozsonyi régióból is érkeznek – számolt be.



„A pedagógusok lelki egyensúlya közvetlenül hat a gyermekek lelki egészségére is” – hangsúlyozta Fekete Irén. Kiemelte, akit érint, az a héten utat találhat a segítséghez, akit pedig nem érint, az megtanulhatja felismerni és segíteni másoknak. Az ünnepélyes megnyitón Fekete Irén emlékeztetett arra is, hogy idén harminc éve, hogy a Kárpát-medencében elsőként alapították meg a Felvidéken működő Magyar Pedagógusok Szövetségét.

Lőrinczi Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében elmondta, a következő napokra meghirdetett előadások, gyakorlati foglalkozások az egészséges lelki életre, a mentális egészség támogatására fókuszálnak, melyekre mindannyiunknak nagy szüksége van, hát még a pedagógusoknak – vélekedett.



Rámutatott: a folyamatosan és egyre gyorsabban változó környezet diákokra gyakorolt hatása új nevelési és tanítási módszerek, új tanulási technikák alkalmazását igénylik. „Mindezt úgy kell megtennünk, hogy a nevelési-elméleti alaptézis változzon” – hangsúlyozta. Az ilyen sokrétű megfeleléshez szükséges a lelki és szellemi jólét, melyben a mentálhigiénés képzések segítenek. Aláhúzta, az SZMPSZ a hosszú évtizedek alatt hozzájárult a felvidéki magyar oktatás életben tartásához és fejlesztéséhez.





Kép: Szalai Erika

A XXV. Komáromi Pedagógiai Napok alkalmából a szervezők díszoklevelekkel köszönték meg támogatóik, köztük óvodák, iskolák és az egyetem intézményvezetőinek, valamint az alapszervezetek elnökeinek segítő munkáját. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján tiszteletét tette Lőrinczi Zoltán mellett Mézner Rita és Kalamár Márta (EMMI), Keszegh Béla, Komárom polgármestere, a Szlovák Köztársaság oktatási minisztériumának két osztályvezetője, Prékop Mária és Kocskovics Gabriella. A Selye János Egyetem részéről Bukor József és Török Tamás, s az egyetem alapító rektora, Albert Sándor. Jelen volt még Szőköl István, a komáromi Módszertani Központ igazgatója, Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója, valamint Bagita Judit, a Komáromi Városi Hivatal Közös Tanügyi Hivatalának vezetője.

A Komáromi Pedagógia Napok első előadását dr. Gyarmathy Éva, a budapesti Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa tartotta meg 21. századi túlélőfelszerelés címmel. A rendezvény ünnepi fogadással ért véget.



Az esemény műsorában közreműködött a szervezet Komáromi Területi Választmányának énekkara, Pfeiferlik Annamária vezényletével. Felléptek a Ferences Barátok Utcai Óvoda óvodásai, a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola tanulói, valamint Gál Ádám, Koczkás Eszter, a Selye János Gimnázium diákja és Čulák Nikolett, a Selye János Egyetem hallgatója.

Szalai Erika

felvidek.ma