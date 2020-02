Kárpátalja: Maradni és megmaradni - Jótékonysági bál a Rákóczi Főiskolán

2020. február 25. 09:49

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet közös szervezésében idén is megrendezésre került a hagyományos farsangi jótékonysági bál. Az eseményt február 21-én tartották a beregszászi Rákóczi Főiskolán. A bál bevételéből a kárpátaljai művészeti iskolák tehetséges, nehezebb sorban élő diákjait kívánják támogatni.

Az érkező vendégeket a Beregszászi Dixieland Band nosztalgiazenéje fogadta.

Majd dr. Orosz Ildikó rektorasszony köszöntötte a megjelenteket. Aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a farsangi időszakot akkor is vidáman kell megéljük, ha gondok terhelik mindennapjainkat. Időt kell szakítanunk arra, hogy feltöltekezzünk a holnap küzdelmeihez.



Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke köszöntő beszédében az összetartozás fontosságáról szólt.

Száz évvel ezelőtt, a trianoni szerződés nyomán született meg a „kárpátaljai magyarság” – fogalmazott. Kalandos időszak volt ez, ma is az, de bíznunk kell a jobb holnap eljövetelében, hangsúlyozta.



Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkára a bál fővédnökének, Szijjártó Péternek köszöntő szavait tolmácsolta.

Hangsúlyozta, ez az alkalom jól példázza a kárpátaljai magyarság kitartását és helytállását. Maradni és megmaradni, ez lehet célunk a világban, mondta.



Ezt követően egy rövid összeállításban a tavalyi bál legemlékezetesebb pillanatait tekinthettük meg. Majd a helyi fiatalok és a Kárpátaljáról elszármazott, mára elismert előadók színes műsora tette még hangulatosabbá az estét.

Fellépett a Harmónia tánccsoport, élvezhettük a város szülöttének, díszpolgárának, Beregszászi Olga művésznőnek, illetve a szintén a Vérke-parti városból induló Csobolya Józsefnek csodálatos hangját – aki ma a Magyar Állami Operaház tenoristája –, valamint megcsillogtatta tudását a Szürtéből elszármazott Bernáth Ferenc gitárművész is.

Őket követte a viski származású Bacsi János zongorista, valamint a csonkapapi születésű Baksa András énekes, aki még a közönséget is bevonta az éneklésbe.



Valamennyien abban erősítettek meg bennünket, hogy a tehetség, a művészet, a kultúra legyőzi a határokat. Ők ma a magyar nemzeti kultúra művelői. Akárcsak azok a fiatal tehetségek, akik a kárpátaljai művészeti iskolákban képezik magukat, s akiknek a tanulmányait támogatták a bál résztvevői is. S ehhez a fellépő neves művészek is hozzájárultak, hisz díjmentesen vállalták a fellépést a rendezvényen.

A megnyitót követően jó ízű vacsora következett, mely alatt a Cifra banda muzsikált.



Az 1920-as évek hangulatát idéző alkalom résztvevői tombolajegyek vásárlásával is hozzájárulhattak a tehetséges diákok tanulmányainak támogatásához.

Egyébként a felajánlásoknak köszönhetően mintegy száz értékes nyeremény talált gazdára.



A farsangi bál hajnalig tartó mulatsággal ért véget, melyhez a talpalávalót az Integrál együttes szolgáltatta.

Kurmay Anita

