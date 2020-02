Menczer: újabb magyar kerül kórházi karanténba Budapesten

2020. február 25. 16:43

Újabb magyar kerül kórházi karanténba Budapesten koronavírus esetleges gyanúja miatt kedden.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a magyar kamionsofőr Lombardiában járt, nem lázas, de nem érzi jól magát.



A kamionsofőrt a mentőszolgálat már felvette, és kórházba szállítja, két hétig karanténban lesz - közölte Menczer Tamás.



Egy másik kamionsofőr a milánói magyar konzulnak jelezte, hogy a lezárt lombardiai területen van, de tünetmentes, járművében tartózkodik - mondta az államtitkár.



Menczer Tamás közölte: Olaszországban két tartományban rendeltek el karantént, Lombardia tíz településén és Venetóban egy településen.



Ezekre a területekre csak az utazzon, akinek valóban halaszthatatlan teendője van ott, de érdemes jól megfontolni Olaszország többi részébe is az utazást - jegyezte meg.



Hozzátette: az olasz tisztiorvosi szolgálat tájékoztatása szerint nincs magyar az olaszországi fertőzöttek között.



Menczer Tamás közölte: vannak magyarok a koronavírus miatt karantén alá vont szállodakomplexumban Tenerifén.



A helyszínen Magyarország tiszteletbeli konzulja nem hivatalos forrásból úgy értesült, hogy magyar állampolgárok is vannak a szállodakomplexumban, de pontos számuk még nem ismert - mondta.



A tiszteletbeli konzul mellé Madridból utazik egy konzul, és ha indokolt, további munkatársakat küldenek Tenerifére - tette hozzá Menczer Tamás.



A kanári-szigeteki szállodakomplexumban, amelyben mintegy ezer ember tartózkodik, egy olasz vendégnél diagnosztizálták a koronavírust.



A Japán partjainál vesztegzár alá helyezett hajón egy magyar férfi tesztje lett pozitív, őt kórházba szállították, ha ismét pozitív lesz a tesztje, megfigyelőállomásra kerül, ugyanis jól érzi magát, tünetmentes.



Kínával kapcsolatban az államtitkár elmondta: 172 magyar tartózkodik az országban a konzuli regisztráció szerint. Közülük huszan a legfertőzöttebb tartományban, ők valamennyien jól érzik magukat.



Európa 11 országát érinti a koronavírus-fertőzés, a magyar kormány mindent megtesz, hogy a fertőzés ne jusson át a határon. Arról eddig nincs információ, hogy Magyarországon bárki megbetegedett volna, de nem zárható ki a fertőzés megjelenése - mondta Menczer Tamás.



Az Olaszországból érkezett és idehaza karanténba helyezett diákcsoport tünetmentes - tette hozzá.



Menczer Tamás elmondta: a magyar szakemberek véleményének és a nemzetközi protokolloknak megfelelően a repülőtereken hőkamerás ellenőrzés van. Olaszországgal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy eddig egyetlen szomszédos ország sem vezetett be utazási korlátozást.



Az államtitkár hangsúlyozta: a magyar kormánynak a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, ennek megfelelően mérlegeli a helyzetet, és külföldön is minden segítséget megad a megbetegedett magyaroknak.



Az államtitkár leszögezte: sületlenség az az ellenzék által hangoztatott vád, hogy a kormányzat nem kommunikál a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban.



MTI