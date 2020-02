Több mint egymillióan látták a Louvre Leonardo kiállítását

2020. február 25. 16:54

Több mint egymillió látogatója volt a Louvre hétfőn zárult Leonardo da Vinci kiállításának.

Kép: au.news.yahoo.com

A párizsi múzeum tájékoztatása szerint a 2019. október 24-én nyílt tárlatot 1 071 840-en tekintették meg, ami abszolút rekordot jelent a Louvre történetében. Az eddigi leglátogatottabb tárlat 2018-ban az Eugene Delacroix életműkiállítás volt, amely 540 ezer érdeklődött vonzott.



"Csodálatos, hogy ötszáz évvel a halála után az olasz reneszánsz művész továbbra is ennyire lenyűgözi a nagyközönséget" - írta közleményében Jean-Luc Martinez, a Louvre igazgatója. "Két dologra is büszke lehetek: a legtöbb Leonardo-műalkotást sikerült bemutatnunk, és egy ilyen nagyszámú és sokszínű közönséget fogadtunk" - tette hozzá.



A nagyszabású tárlaton - amelyet tíz évig tartó előkészítés előzött meg -, 162 festményt, rajzot, kéziratot, szobrot és egyéb műtárgyat állított ki a Louvre. A mester mintegy húsz festményéből 11 volt látható a kiállításon, és mindegyiket kiemelte a köré elhelyezett többi alkotás, amelyek rá is világítottak a nagy művek keletkezésének történetére. A kiállítás egyik különlegessége volt, ahogy infravörös reflektorok segítségével bemutatta a festmények alkotásának különböző szakaszait. Leonardo ugyanis egy-egy témáján 15 évig is dolgozott és aztán befejezetlenül hagyta őket.



A Louvre statisztikája szerint a tárlatot naponta átlagosan 9783-an tekintették meg.



Ez a rendkívüli szám egy négy hónapig tartó időszakos tárlat esetében a múzeum szerint annak köszönhető, hogy 46 napon a késő esti órákig nyitva tartott a kiállítás, ami 175 ezer plusz látogatót eredményezett, az utolsó három nap pedig éjjel-nappal lehetett látogatni, amire még soha nem volt példa a Louvre történetében.

MTI