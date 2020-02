Hatvanan sérültek meg a Németországban történt tömeges gázolásban

2020. február 25. 17:31

Csaknem hatvanan sérültek meg abban a szándékos tömeges gázolásban, amely hétfőn történt a németországi Volkmarsenben egy farsangi felvonuláson. A bűncselekmény háttere továbbra is ismeretlen, gyanúsítottja nincs kihallgatható állapotban - közölte a helyi rendőrség kedden.

A sérültek kettő és 85 év közöttiek, legkevesebb 18 gyerek van közöttük, 35-en kórházban vannak, sokan csak jóval a gázolás után fordultak orvoshoz.

Az elkövető, Maurice P. - akinek teljes nevét a személyes adatok védelmét szabályozó előírások miatt nem hozzák nyilvánosságra - a nyomozást irányító Hessen tartományi főügyészség keddi tájékoztatása szerint a sajtóértesülésekkel ellentétben nem volt ittas a gázolás idején. A 29 éves indítéka továbbra sem ismert, a nyomozást minden lehetséges irányban folytatják.



A tartományi közszolgálati médiatársaság (Hessischer Rundfunk - HR) jelentése szerint a feltételezett elkövető volkmarseni otthonában a gázolás után házkutatást tartottak egy terrorelhárító rendőri egység közreműködésével.



A lakás tulajdonosa a HR-nek elmondta, hogy Maurice P. tíz éve költözött a kisvárosba nagyanyjával és leánytestvérével. Nyugodt és udvarias embernek ismerte meg, nem voltak vele gondok, konfliktusok.



A HR beszámolójában hozzátették, hogy közösségi portálokon szándékosan hamis állításokat terjesztenek a történtekről. A tömeges gázolást iszlamista merényletként igyekeznek beállítani, holott az eddig ismert tények alapján az esetnek nincs vallási vonatkozása.



Maurice P. hétfő délután hajtott kombi Mercedesével a Volkmarsenben összegyűlt emberek közé, akik a farsangi időszak legfontosabb napjaként számon tartott húshagyó kedd előtti hétfő (Rosenmontag) alkalmából tartott felvonulást nézték. Szemtanúk szerint nagyjából 30 métert tett meg autójával a tömegben, és még gázt is adott, amikor az emberek közé hajtott. A helyszínen őrizetbe vették. A gázolás után többen megpróbáltak rátámadni, a rendőröknek kellett megvédeniük a feldühödött emberek haragjától.



Az üggyel összefüggésben őrizetbe vettek egy másik férfit is, ugyancsak hétfőn. A tartományi főügyészség kedden közölte, hogy erre azért volt szükség, mert az áldozatok méltóságát sértő - kiszolgáltatottságuk bemutatására összpontosító - videofelvételeket készített, ami a büntetőtörvénykönyv szerint akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

MTI