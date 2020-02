Bukarest - Ludovic Orban visszaadta kormányalakítási megbízását

2020. február 25. 19:18

Visszaadta a kormányalakítási megbízását Ludovic Orban román miniszterelnök-jelölt, ügyvivő kormányfő, miután a parlament nem szavazott bizalmat az új kormánynak a házszabály által megszabott 15 nap alatt - jelentette be kedden Klaus Iohannis államfő.

A jobboldali elnök a Szociáldemokrata Pártot (PSD) tette felelőssé a kormányválság elhúzódásáért, arra hivatkozva, hogy PSD bojkottálta a hétfői bizalmi szavazást, hozzájárulva ahhoz, hogy a parlament határozatképtelen legyen a voksolás napján. Megjegyezte: a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatása, amit a saját kormányai esetén a PSD egy nap alatt elintézett, most napokig tartott, a bizalmi szavazást pedig a baloldali parlamenti többség a 15 napos határidő utolsó napjára tűzte ki, majd távolmaradásával határozatképtelenné tette a törvényhozást.



Iohannis szerdára újabb egyeztetésekre hívta a parlamenti pártokat, és nem tartja kizártnak, hogy a nap végéig megnevezi kormányfő-jelöltjét.



Iohannis és Orban már január elején bejelentette: megpróbálják az év végén esedékes parlamenti választásokat is előrehozni a júniusi önkormányzati voksolás időszakára, hogy "megszabadítsák" a parlamentet a jobboldali kisebbségi kormány minden kezdeményezését elgáncsoló PSD-s többségtől. Az alkotmánybíróság azonban a PSD-nek adva igazat, úgy értékelte: az elnök nem idézhet elő szándékosan olyan válságot, amely - két meghiúsult kormányalakítási kísérlet után - felhatalmazza őt a parlament feloszlatására.



Az alkotmánybíróság hétfőn megállapította, hogy Iohannis alkotmányos konfliktusba került a parlamenttel, amikor a frissen leváltott Orbant bízta meg ismét kormányalakítással. A testület szavazattöbbséggel hozott határozatában leszögezte: a kormányalakítási megbízásnak csak az lehet a célja, hogy a jelölt parlamenti többséget szerezzen egy új kormány beiktatása érdekében, vagyis nem az, hogy a parlament leszavazza a kormányfő-jelöltet és közelebb vigye az elnököt a parlament feloszlatásához.



Keddi sajtóértekezletén Iohannis kitérő választ adott arra az újságírói kérdésre: továbbra is előrehozott választásokat szorgalmaz-e, és Ludovic Orban kormányalakítási próbálkozását, amelyről végül is nem szavazott a parlament, beleszámolja-e a két meghiúsult kormányalakítási kísérletbe. Az elnök szerint "nincs értelme" számolgatni a próbálkozásokat, a lényeg az, hogy Romániának kormányra van szüksége és el kell kerülni a patthelyzet kialakulását.



Az államfő újabb támadására reagálva Marcel Ciolacu, a szociáldemokraták ideiglenes elnöke azt mondta: nem a PSD, hanem Iohannis idézte elő a válságot azzal, hogy nem volt hajlandó a baloldali pártok által támogatott és parlamenti többséggel is rendelkező független jelöltnek kormányalakítási megbízást adni, ehelyett - a saját pártja által sem támogatott - Orban újabb jelölésével "bohózatba" sodorta az országot.



A legnagyobb frakcióval rendelkező PSD ezúttal nem tesz javaslatot újabb miniszterelnök-jelöltre, hanem szakértői kormány felállítását javasolja - mondta Ciolacu.



A jobboldalhoz közel álló román hírtelevíziók úgy tudják, Bogdan Aurescu a két hete leváltott jobbközép kormány külügyminisztere, vagy Nicolae Ciuca védelmi miniszter, volt vezérkari főnök a legesélyesebb arra, hogy kormányalakítási megbízást kapjon.

MTI