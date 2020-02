Viharos északnyugati szél várható, havas eső, havazás is előfordulhat

2020. február 28. 08:45

A Dunántúl nagy részén viharos északnyugati szél várható, 80-100 km/h-s legerősebb lökésekkel, mely napközben a Duna-Tisza közére is átterjed. (A Duna-Tisza közén 90 km/h-t meghaladó lökések inkább a Duna vonalához közelebbi tájakon várhatók). Elsősorban a Dunántúli-középhegységben és a Balatonnál 100 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. Késő délutánra kezd veszíteni erejéből a szél. Este fokozatosan a középső országrészben is megszűnnek a viharos lökések.

Vegyes formájú csapadék várható. Északon (Észak-Magyarországon, Dunántúl-középhegységben, Alföld északi részén) havazás (részben tapadó hó), havas eső valószínű, míg máshol vegyesen esőre, havas esőre, hózáporra egyaránt számítani lehet. 5 cm-t elérő hóréteg elsősorban csak a hegyekben alakulhat ki. Ugyanakkor pár cm hóval átmeneti hótakaró esetleg máshol (Alföld középső és keleti része) is kialakul. Az összefüggő csapadék délutánra keletre, északkeltere húzódik vissza.

Várható időjárás az ország területén péntek estig: nyugat felől lassan, fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, később a középső tájakon is kisüt a nap, de északkeleten, keleten estig zárt maradhat a felhőzet.

Kezdetben többfelé várható csapadék: főként eső, de északkeleten, keleten havas eső, havazás is előfordulhat. Az összefüggő csapadék egyre inkább a keleti országrészre húzódik, délután ott is fokozatosan megszűnik a tartós csapadék.

Nyugaton elszórtan záporok, hózáporok fordulhatnak elő.

A Dunántúlon és a főváros térségében viharos lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 8 fok között valószínű. Késő estére -3 és +4 fok közé hűl le a levegő.

met.hu