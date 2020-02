Nők tárlatát szervezte meg Magyarkanizsán a Vajdasági Képzőművészeti Kör

2020. február 28. 09:19

Március 6-ig tekinthető meg a magyarkanizsai Dobó Tihamér Képtárban a Nők tárlata elnevezésű kiállítás, amelyet a Vajdasági Képzőművészeti Kör és a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény szervezett azzal a céllal, hogy lehetőséget adjon a környéken alkotó hölgyeknek a bemutatkozásra.

Kenyeres Ivánka, a Vajdasági Képzőművészeti Kör vezetője szerint nagyon fontos, hogy ilyen rendezvényekkel is felhívják a figyelmet a nők, a női alkotók helyzetére.

- Évek óta megszervezzük a tárlatot, ha jól számolom, az idei már a 17. alkalom, s a Vajdasági Képzőművészeti Kör programjaként kerül megszervezésre így, a nőnap előtt. Úgy éreztem, hogy március 8-ának csökkent a jelentősége az utóbbi időben, átsiklanak e dátum fölött legtöbben, felköszöntik egy szál virággal a nőket, de senki sem gondol már arra, hogy a nőknek milyen fontos szerepük van a társadalomban. Nevelik a gyermekeket, összetartják a családokat, átadják a hagyományokat, társadalmi munkát vállalnak… Ez a tárlat lehetőséget ad a képzőművészettel foglalkozó hölgyeknek, hogy bemutatkozzanak, munkáik révén kifejezzék gondolataikat a világról. Az idén 5 községből és 14 egyesületből érkeztek kiállítók, összesen 95-en, akik 54 képet és 41 kézimunkát mutatnak be. Az idén támogatást is kaptunk a tárlathoz, a Nemzetközi Soroptimist Klub szabadkai szervezete ajánlotta fel anyagi segítségét. Mivel a nők jogaival foglalkoznak, úgy gondoltam, hogy ott a helyük egy ilyen jellegű eseményen, s a beszélgetés közben kiderült, hogy még támogatni is tudnak bennünket.

- Női tárlatról van szó. Hogyan látják a nők a világot? Kiderülhet a képekről, hogy női alkotók munkái ezek a képek?

- Mindegyik festő saját stílusban fest. A nők témaválasztása is széles skálán mozog, nem mondhatom, hogy csak virágot vagy portrékat festenének. Mindenkinek megvan a saját kifejezési módja. Vannak, akik szalmából készítik a képeiket, egy-két hónapba is belekerül, míg elkészül egy-egy alkotás. Kedvelt az olajfestmény, az akvarell, kedveltek a kombinált technikák is. Amikor kint vannak a képek a falon, s a kézimunkák is ki vannak állítva a teremben, akkor tapasztalható egy olyan pozitív energia. Senki sem tudja, hogy az a pozitív energia maga a szeretet.

- Beszéljünk magáról a Vajdasági Képzőművészeti Körről is! Hány tagja van az egyesületnek, milyen gyakran vannak kiállítások, s ami ugyancsak fontos, tudnak-e tartani alkotótáborokat?

- Nagyon sok helyen bemutatkoztam már, de mindig úgy éreztem, hogy valahogyan kilógok a sorból. Amikor eldöntöttem, hogy létrehozok egy egyesületet, azon gondolkodtam, hogy milyen legyen az? Én szívvel-lélekkel vajdaságinak tartom magamat. A csoportunk is éppen ilyen színes. Nemcsak több városból vagyunk a tagok, Szabadka, Nagykikinda, Nagybecskerek, Újvidék, Szávaszentdemeter, hanem minden itt élő nemzetiségből is vannak az egyesületben. Nem számít, hogy honnan jöttél, hogy ki vagy, milyen templomba jársz. Egyszerűen csak tiszteljük és becsüljük egymást, örülünk a találkozásoknak,s segítünk egymásnak. Ezért lettünk vajdasági Képzőművészeti Kör, s amelynek most 22 festő a tagja.

- Gyakran találkoznak?

- Nagyon-nagyon sok táborban részt veszünk, s leginkább ott találkozunk. Vannak olyan tagjaink, akik évente 28 táborban is részt vesznek. Itt vagyunk bejegyezve Magyarkanizsán, mindenki imádja ezt a kisvárost, alig várják, hogy jöhessenek ide. Az önkormányzatnál pályázunk leginkább, illetve időnként a tartománynál. Nem túl sok pénzt sikerül összepályázni, de mindig találkozunk olyan jó emberekkel, akik szeretik a képzőművészetet és segítenek nekünk. Amire nagyon büszke vagyok, hogy már 10 éve festünk a magyarkanizsai Bárkának, a fogyatékkal élők napközijének. Tavaly például 28 festő jött el egy napra teljesen díjmentesen, önköltségesen utazva, saját festékkel festve, csak azért, hogy segíthessenek és mindenki örült a lehetőségnek. A Bárkában most is szép festmények vannak, ha valaki szeretne festmény vásárolni, megteheti, s még segít is a napközinek.

A Nők tárlatának megszervezését támogatta a nemzetközi Soroptimist Klub szabadkai szervezete is. Kiss Zenóbia elnök azt mondja, szeretnének a művészeteknek is nagyobb figyelmet szentelni amellett, hogy megtartják eredeti küldetésüket, az emberbaráti tevékenységet.

- Eddig főleg jótékonysági eseményeket szerveztünk. Amióta én töltöm be az elnöki posztot, azaz 2018 novembere óta összesen 17 eseményt rendeztünk a klub tagjaival együtt. Volt jótékonysági koncert Magyarkanizsán és Oromon, csomagokat osztottunk a Bárkában, a Zmaj iskolában. Orvosi előadásokat tartottunk, faültetést szerveztünk, könyvbemutatót tartottunk, sor került egy festőtáborra. Segítettünk adományunkkal a horgosi női egészségügyi rendelőt, s a legújabb, ez a Női tárlat, amit ugyancsak támogatunk.

- Mik a tervek az elkövetkező időszakra?

- Március elején nyílik meg a horgosi gyermekrendelő, próbáljuk ezt is támogatni, de az év elején még több orvosi rendelőnek is adományozunk majd felszereléseket itt, Magyarkanizsa községben. Pályázatot is adtunk át a tartománynak, amit ha megnyerünk, akkor a hölgyeknek szervezünk majd előadásokat, hogy hogyan tudnak vállalkozást indítani, hogy vállalkozóként is megállhassák a helyüket az életben.

- A kultúra terén mit terveznek?

- Akciót indítunk a napokban, ami abból áll, hogy könyvgyűjtési akciót szervezünk. A begyűjtött könyveket a vidéki kisebb, szegényesebben ellátott könyvtárainak juttatjuk el, ezek a könyvek lehetnek magyar vagy szerb nyelvűek is, illetve szépirodalmi, szórakoztató vagy szakkönyvek is. próbáljuk szerteágazóvá tenni a tevékenységünket, talán emiatt is van, hogy egyre nagyobb a munkánk iránt az érdeklődés, több sikeres projekten vagyunk túl, s a tagság iránt is egyre több az érdeklődő. Őszintén remélem, hogy a Vajdasági Képzőművészeti Körrel is folytatni tudjuk majd az együttműködést.

