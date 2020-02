Hongkongi tüntetések - Őrizetbe vették Jimmy Lai hongkongi médiamogult

2020. február 28. 11:30

Őrizetbe vették Jimmy Lai hongkongi médiamogult helyi idő szerint péntek reggel Hongkongban egy tavalyi kormányellenes tüntetésen való részvétele miatt - olvasható a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes oldalán.

Jimmy Lai - hongkongfb.com

A 71 éves Lait engedély nélküli gyülekezéssel és egy újságíró megfélemlítésével gyanúsítják. A rendőrség egy tavaly augusztus 31-én zajlott demonstráció résztvevői ellen folytatott akció keretében vette őrizetbe az Apple Daily című hongkongi lap alapítóját.



Lai a rendőrség vádja szerint 2017 júniusában, a hongkongi Victoria Parkban tartott megemlékezésen durva szavakkal illette az Oriental Daily című helyi lap egyik újságíróját. A lap arról számolt be, hogy ezt követően az érintett újságíró több alkalommal tett feljelentést Lai ellen a rendőrségen.



A médiamogult már kora délután szabadlábra helyezték óvadék ellenében.



Lai köztudottan Peking-ellenes nézeteket vall, ami lapjában, az Apple Dailyben is gyakran tükröződik. A férfi a 2014-es Occupy nevű demokratapárti mozgalomnak is aktív résztvevője volt, és a tavaly kezdődött újabb tüntetéshullámnak is elszánt támogatója.



Jimmy Lai tavaly júliusban Mike Pence amerikai alelnökkel és Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel is találkozott a hongkongi tüntetések idején. A pekingi vezetés Hongkongban működő képviseleti irodája elítélte Lai viselkedését. Az iroda szóvivője akkor úgy fogalmazott: Lai "külföldi erők politikai eszközeként szolgál a Kína ellen folytatott harcban".



Ugyancsak péntek reggel két demokratapárti politikust is őrizetbe vett a hongkongi rendőrség. A 63 éves Lee Cheuk-yant és a 72 éves Yeung Sumot az augusztus 31-i tüntetés kapcsán szintén engedély nélküli gyülekezéssel gyanúsítják. A két politikust hozzávetőlegesen Laijal egy időben helyezték szabadlábra.



Az augusztus 31-én megtartott felvonulást eredetileg a legnagyobb hongkongi kormányellenes tüntetések mögött is álló Civil Human Rights Front szervezte, de miután a rendőrség nem adott engedélyt rá, a szervezet visszamondta a megmozdulást. Sokan azonban ennek ellenére is demonstráltak, majd a városban több helyen összecsapások alakultak ki a rendőrök és a tiltakozók között.

MTI