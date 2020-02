Zsótér Sándor rendezésében látható Molnár-darab a Vígszínházban

2020. február 28. 12:00

Az évad utolsó bemutatójaként Molnár Ferenc A doktor úr című darabját tűzi műsorra, Zsótér Sándor rendezésében a Vígszínház szombaton.

Molnár Ferenc A doktor úr című vígjátékának próbáján a Vígszínházban 2020. február 25-én. A darabot február 29-én mutatják be Zsótér Sándor rendezésében. MTI/Mónus Márton

A Pesti Színházban pénteken tartanak premiert: J. M. Synge A Nyugat császára című művét Rudolf Péter állította színpadra.



John Millington Synge, az "ír reneszánsz" egyik legjelentősebb drámaírója A Nyugat császára című klasszikus tragikomédiája keserédes humorral, mély emberismerettel, szerethető karakterekkel mesél szerelemről, rajongásról és az emberi kiszolgáltatottságról - olvasható a darab ismertetőjében.



A történet egy mélyszegénységben élő faluban játszódik, ahol a nincstelen lakók egy szebb, érdekesebb életre vágyakoznak. Egy viharos estén titokzatos idegen érkezik a falu kocsmájába. A nyomorban tengődő emberekben újraéled a remény, hogy vannak még igazi hősök.



A darabban játszó Hegedűs D. Géza szerint Synge ezt az "elhagyott nyugaton" játszódó, fergeteges komédiát, nyelvi leleménnyel és páratlan emberi gazdagsággal eleveníti meg.



A két fiatalt Waskovics Andrea és ifj. Vidnyánszky Attila játssza, partnerük Hegedűs D. Géza mellett többek között Kőszegi Ákos, Majsai-Nyilas Tünde és Karácsonyi Zoltán. A darabot Hamvai Kornél fordításában tűzik műsorra. A díszlet Bagossy Levente, a jelmez Kárpáti Enikő munkája.



Molnár Ferenc A doktor úr című darabja 1902-ben a Vígszínházban debütált, és óriási sikert aratott. A Vígszínház háziszerzőjének bohózata egy lipótvárosi mese. "Molnár Ferenc írói világa, briliáns mondatai, sajátos humora, utánozhatatlan karakterei már az első darabjában is nyilvánvalók: a nagyratörő ügyvéd és a minden hájjal megkent, ám mégis megnyerő szélhámos képtelen helyzetei bővelkednek szerelemben, cselszövésben és persze a félreértésektől sem mentesek" - olvasható a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a darab főszereplője Dr. Sárkány, a sikeres, ám cinikus ügyvéd. Nem válogatós a kliensekben és a kliensek felhajtásában, legyen benne társa rendőr vagy tolvaj. De nem elég neki a házi jólét, a hazai dicsőség - európai hírnévre vágyik. Fesztbaum Bélát, az előadás címszereplőjét is idézik, aki szerint igazi öröm, ugyanakkor nagy kihívás egy feltörekvő, öntelt figura bőrébe bújni, láttatni gőgjét és átélni meghurcoltatását. "Igyekszem Molnár Ferenc szellemében dolgozni, tehát úgy játszani, hogy egyszerre legyen emberi és mégis mulatságos" - fogalmazott.



A Sárkánynét alakító Balázsovits Editet is idézik, aki elmondta, hogy a női főszereplő haszonélvezője férje és védence szövetségének, a helyzetkomikumok mellett ugyanakkor fel-felvillan az asszony magányossága is.

vígjátékban többek közt Dino Benjámin, Hegyi Barbara, Józan László, Szántó Balázs, Ertl Zsombor és Rudolf Szonja játszik. A díszletet Ambrus Mária, a jelmezeket pedig Benedek Mari tervezte.



MTI