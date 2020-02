Európa-liga - Sevilla-Roma és Inter-Getafe párharc a nyolcaddöntőben

2020. február 28. 13:47

Két spanyol-olasz párharcot is rendeznek a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében, a Sevilla az AS Romával, a Getafe pedig az Internazionaléval találkozik.

A sorozat következő fordulójának pénteki, nyoni sorsolásán az is kiderült, hogy ha a magyar válogatott Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Red Bull Salzburgnak sikerül péntek (ma) este továbbjutnia az Eintracht Frankfurttal szemben, akkor a legjobb 16 között a svájci Basel lesz az ellenfele. Szoboszlaiék meccsét csütörtökről halasztották el a nem megfelelő időjárási körülmények, az orkán erejű szél miatt. A párharc első találkozóját a Frankfurt 4-1-re nyerte.



Az Arsenalt búcsúztató görög Olimpiakosz ezúttal is angol riválist kapott, amely a Wolverhampton lesz, míg a skót Rangers a Bayer Leverkusennel csap össze a negyeddöntőbe jutásért.



A Manchester United az osztrák LASK Linzet kapta ellenfélnek, az első meccset Ausztriában játsszák.



Az El nyolcaddöntős párharcainak első mérkőzéseit március 12-én, a visszavágókat pedig március 19-én rendezik.



A döntőre május 27-én, Gdanskban kerül sor.

Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:

március 12., csütörtök:

Istanbul Basaksehir (török)-FC Köbenhavn (dán)



Olimpiakosz (görög)-Wolverhampton Wanderers (angol)



Glasgow Rangers (skót)-Bayer Leverkusen (német)



VfL Wolfsburg (német)-Sahtar Donyeck (ukrán)



Internazionale (olasz)-Getafe (spanyol)



Sevilla (spanyol)-AS Roma (olasz)



Eintracht Frankfurt (német)/Red Bull Salzburg (osztrák)-FC Basel (svájci)



LASK Linz (osztrák)-Manchester United (angol)



MTI