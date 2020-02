Orbán Viktor Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével tárgyalt

2020. február 28. 15:17

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke péntek délután a Karmelita kolostorban fogadta Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, akivel a közelgő szerbiai általános választásokról is egyeztettek - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

Elhangzott: a közelgő választásokon a VMSZ minden szinten megméreti magát.

Pásztor István arról tájékoztatta Orbán Viktort, hogy a VMSZ által "a Fidesz-KDNP irányában az elmúlt években büszkén vállalt stratégiai partneri szerep" nemcsak megerősítette a vajdasági magyar közösséget, de megbecsülést és tiszteletet vívott ki a magyarság számára a szülőföldjén. "A száz év magány után nemcsak a vajdasági magyarok büszkék a nemzet közjogi összetartozására, de segítik a szerb szomszédjaikat abban, hogy ők is élvezhessék ennek előnyeit" - fogalmazott a VMSZ elnöke, hozzátéve: a befogadás, a tolerancia és az együttélés alapja a történelmi megbékélés volt, ami nem a súrlódásokat tüntette el, hanem a sebeket gyógyította be az emberség és méltóság gyógyírként ható erejével".



Pásztor István értékelése szerint javult a magyarok életérzése, életminősége, "annál jelentősebb mértékben, mint ahogyan azt a közhangulat mutatja". A március 15-én kezdődő, és nem egészen másfél hónapos választási kampány legfőbb tétje a közhangulat javítása - szögezte le a tárgyaláson.



Közölte: a VMSZ minden felületet és minden becsületes módszert bevet annak érdekében, hogy tájékoztassa a magyarságot arról, milyen eredményeket értek el együtt, és mit kockáztatnak azzal, ha nem élnek demokratikus jogukkal és nem vesznek részt a választáson. A tét nem kevesebb, mint hogy az egységes magyar nemzet boldogulása és összetartozása torpanhat meg - mondta Pásztor István, aki szerint éppen ezért tudatosítani kell az emberekben, hogy a gazdasági vállalkozások, az idegenforgalmi és infrastrukturális fejlesztések, a magyar kormány és az illetékes uniós biztos által kiemelkedően támogatott EU-csatlakozási folyamat nyújtotta lehetőségek, a művészi tevékenységek, és a magyar örökséget ápoló rendezvények "nem az elmúlt száz év megőrzéséről szólnak, hanem arról, hogy képesek leszünk-e az elvándorlással megbirkózva, a demográfiai mutatókkal küzdve újabb száz évre berendezkedni a szülőföldünkön". "Talpra álltunk, a kérdés az, hogy jövőt írunk-e" - mondta a VMSZ elnöke.



A tárgyaláson szóba kerültek kisebbségpolitikai ügyek, Szerbia EU-integrációjának aktuális kérdései valamint egyes kiemelt, nagy volumenű fejlesztési programok, így a Szeged-Szabadka vasútvonal témája is.



Pásztor István a megbeszélésen kifejezte reményét, hogy ebben a választási kampányban is számíthatnak a Fidesz politikusainak, illetve a magyar kormány képviselőinek vajdasági látogatására - közölte Havasi Bertalan.

MTI