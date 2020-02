Zaklatási ügyek - Plácido Domingo visszalépett madridi fellépéseitől

2020. február 28. 16:11

Szexuális zaklatási botránya miatt visszalépett a madridi operába meghirdetett májusi fellépéseitől Plácido Domingo.

Domingo a Szent Gellért Fórum megnyitó gálaműsorában Szegeden tavaly augusztus 28-án - delmagyar.hu

A világhírű spanyol operaénekes öt alkalommal lépett volna színpadra a Teatro Real Traviata előadásában.



A 79 éves tenor hivatalos oldalán is közzétette a sajtónak eljuttatott közleményét. Hangsúlyozta: úgy érzi, korrigálnia kell azt a téves benyomást, amelyet bocsánatkérése keltett néhány megjelent cikkben.



"A bocsánatkérésem őszinte és szívből jövő volt azon kollégák felé, akiket bármilyen módon megsérthetett bármi, amit mondtam vagy tettem. (...) Sosem állt szándékomban bárkit megbántani vagy megsérteni" - fogalmazott.



Hangsúlyozta: sosem viselkedett agresszíven senkivel, és nem akadályozta más karrierjét.



"Ellenkezőleg, az opera világában eltöltött fél évszázadom nagy részét szántam arra, hogy támogassam az iparágat és előmozdítsam a karrierjét számtalan énekesnek" - tette hozzá.



Plácido Domingo köszönetet mondott azoknak "a kollégáknak és barátoknak", akik "ezekben a nehéz pillanatokban" támogatták. Mint írta, azért, hogy helyzete ne okozzon nekik további kellemetlenségeket, visszalép a madridi operaházbeli fellépésétől, valamint visszavonja minden olyan kötelezettségvállalását, amelynek teljesítése "nehézséget okoz" a színházaknak és társulatoknak.



A nyilatkozat megjelenését követően a madridi operaház törölte az énekes fellépéseit és közleményben megerősítette az intézmény zéró tolerancia politikáját a zaklatások és visszaélések minden formájával szemben. Egyúttal kifejezte szolidaritását az áldozatok felé.



A tenor májusra tervezett valenciai és úbedai fellépéseit is törölték a szervezők.



Korábban a spanyol nemzeti előadó- és zeneművészeti intézet (Inaem) és a kulturális minisztérium mondta le Plácido Domingo májusi előadásait a madridi Teatro de la Zarzulában.



A spanyol média kedden számolt be arról, hogy az amerikai zeneművészek céhe (AGMA) hathónapos vizsgálatának eredményeként megállapította az énekes "nem megfelelő viselkedését", amely a "flörtöléstől a szexuális utalásokig" terjedt a munkahelyen kívül és belül egyaránt.



A jelentés közzététele előtt Plácido Domingo közleményben kért bocsánatot azoktól a nőktől, akik szexuális zaklatással vádolták meg az elmúlt fél évben.



"Szeretném, ha tudnák, hogy valóban sajnálom a fájdalmat, amit okoztam, és teljes felelősséget vállalok cselekedeteimért" - idézte több helyi sajtóorgánum a tenortól kapott dokumentumot.



Mint írta, most már érti, hogy néhány nő félt magát őszintén kifejezni vele szemben, tartva attól, hogy az negatívan érintené karrierjét. "Noha ez sosem volt szándékom, senkinek sem kellene így éreznie magát" - fűzte hozzá.



Plácido Domingo közleményében hangsúlyozta: elkötelezett amellett, hogy pozitív változás menjen végbe az opera világában, és senkinek se legyen ilyen tapasztalata.



Az operaénekes ellen azután kezdődtek vizsgálatok különböző szakmai szervezetekben és intézményekben, hogy tavaly augusztusban az AP amerikai hírügynökség közölte: nyolc operaénekesnő és egy balerina még az 1980-as években elkövetett szexuális zaklatással és szexuális töltetű illetlen magatartással vádolta meg Domingót. Plácido Domingo akkor rendkívül zavarba ejtőnek és pontatlanul megfogalmazottnak nevezte a vádakat. "Mindig azt hittem, hogy valamennyi kapcsolatom és viszonyom egyetértésen alapult" - fogalmazott.



A botrány kipattanását követően a sztár kolléganőitől érkezett bejelentések száma húsz fölé növekedett, több amerikai fellépését is visszamondták különböző operaházak és zenekarok. A tenor októberben lemondott a Los Angeles-i opera főigazgatói posztjáról, amelyet 2003 óta töltött be, arra hivatkozva, hogy az őt ért vádak ellehetetlenítették ottani munkáját.

