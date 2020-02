Erősíti fellépését az adóelkerülések kiszűrése érdekében az adóhatóság

2020. február 28. 16:43

Erősíti fellépését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adóelkerülések feltárása, illetve az adókijátszásra specializálódott társaságok kiszűrése érdekében - ismertette az idei évre tervezett ellenőrzései kapcsán az adóhatóság.

Pénteki közleményük szerint kiemelten kezelik a bújtatott foglalkoztatás feltárását és visszaszorítását, a valójában munkaviszonyban történő foglalkoztatás kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) mögé rejtésének megakadályozását.



A NAV továbbra is figyelemmel kíséri a székhelyszolgáltatókat, valamint az e-kereskedelmet. Kockázatelemzései alapján kiemelt figyelmet fordít az építőipari vállalkozásokra, a vendéglátóipari vállalkozásokra, a gépjármű- és gépjárműalkatrész-kereskedelemre, a jövedéki termékek feketepiacára, valamint az áfacsalással bonyolított zöldség- és gyümölcskereskedelmi ügyletekre.



A 2020-as kiemelt feladatok között említették a behajthatatlan követelésekhez kapcsolódó áfa-visszaigénylések ellenőrzését, valamint a népegészségügyi termékadó-kötelezettség teljesítésének vizsgálatát.



Idén a NAV jellemzően a turizmusfejlesztési hozzájárulás alanyainál, az ingatlan-, illetve telekértékesítésből származó jövedelmet be nem valló adózóknál, a környezetvédelmi termékdíjat nem fizető, továbbá a nemzetközi információcsere-adatok szerint adókötelezettségüket nem teljesítő adózók körében végez támogató eljárásokat.



Az adóhatóság továbbra is előre jelzi honlapján az adótraffipax rovatban, hogy milyen időszakban és helyszíneken végez jogkövetési vizsgálatokat és tart próbavásárlásokat.



MTI