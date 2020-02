Erdogan és Putyin; Erdogan és Trump telefonon egyeztetett a szíriai helyzetről

2020. február 28. 18:00

Az észak-szíriai helyzetről egyeztetett telefonon a török és az orosz elnök pénteken - derült ki a Kreml sajtószolgálatának tájékoztatásából.

A beszámoló szerint a Recep Tayyip Erdogan török államfő által kezdeményezett megbeszélés során Vlagyimir Putyin aggodalmát fejezte ki az Idlíb tartományban kialakult helyzet súlyosbodása miatt, mivel az újabb katonai műveleteknek számos halálos áldozatuk volt, és a török hadsereg katonái is elestek. Az orosz államfő egyben arra szólított fel, hogy az orosz és a török fél fokozza együttműködésének hatékonyságát.



A kiadott dokumentum szerint mindkét fél hangsúlyozta, hogy pótlólagos intézkedéseket kell tenni az észak-szíriai helyzet normalizálására. Megállapodásra jutottak arról, hogy fokozzák a tárcaközi párbeszédet, és a közeljövőben találkozót tartanak a legmagasabb szinten - derült ki a Kreml közleményéből.



A török elnöki hivatal kommunikációs igazgatósága pedig azt közölte: Erdogan ismertette Putyinnal, hogy a szíriai kormányerők minden tagja jogos célpont a török hadsereg számára azáltál, hogy közvetlenül támadtak Törökországra, és Ankara tűz alá is fogja venni őket. A török elnök sürgette egy tartós tűzszünet mihamarabbi bevezetését Idlíbben, és azon elvárását fogalmazta meg, hogy a szíriai kormánycsapatokat kényszerítsék rá a 2018-as orosz-török szocsi memorandum betartására. Erdogan leszögezte: Törökországot a támadások nemhogy nem tántorítják el Idlíbbel kapcsolatos hozzáállásától, hanem épp ellenkezőleg, még eltökéltebbé teszik - olvasható a szövegben.



Idlíbben február 27-én vált különösen feszültté a helyzet, amikor a Tahrir as-Sám iszlamista fegyveres koalíció széles körű támadást indított a szíriai hadsereg állásai ellen.

Kép: sputniknews.com/Mikhail Voskresensky

Erre válaszul a damaszkuszi kormányhadsereg tüzet nyitott a támadókra. A szélsőséges fegyveresek mellett török katonák is áldozatul estek a harcoknak, Moszkva szerint azért, mert a szélsőségesek ellenőrizte térségben tartózkodtak. Harminchárom török katona halt meg, több mint harmincan megsebesültek. Az orosz fél ezt követően lépéseket tett, hogy kieszközölje a szíriai félnél a teljes fegyvernyugvást, lehetőséget teremtett a halottak és a sebesültek elszállítására Törökországba - áll a közleményben.



Az összecsapás miatt Erdogan elnök összehívta a török nemzetbiztonsági tanácsot, és a török erők tüzérségi válaszcsapásokat mértek szíriai célpontokra.

A török elnöki hivatal kommunikációs igazgatósága később arról számolt be, hogy Erdogan és Trump is telefonon értekezett az Idlíbet érintő legutóbbi fejleményekről. A török államfő a beszélgetés során megerősítette eltökéltségét arra vonatkozóan, hogy országa hadserege "megtisztítja" Idlíbben a szíriai kormányerőktől azt a területet, amelyet a szocsi memorandum rögzített. A török és az amerikai vezető egyúttal abban állapodott meg, hogy késlekedés nélkül kiegészítő lépéseket kell tenni Idlíbben a humanitárius válság megelőzése érdekében - áll a közleményben. Erdogan és Trump emellett egyéb regionális kérdésekről, valamint a kétoldalú kapcsolatokról is egyeztetett.

MTI