Gigászi terv derült ki: egy csapatban játszhat Ronaldo és Messi

2020. február 28. 21:16

Alig két hete derült ki, hogy David Beckham új amerikai labdarúgóklubja 180 millió fontnyi (73 milliárd forint) reklámpénzt kap a katariaktól, és már az is körvonalazódik, hogy mire költene a szponzori bevételből. Az Inter Miaminál szó volt már David Silva vagy éppen Edinson Cavani szerződtetéséről, állítólag egyszer még Neymar is játszana a Beckham-csapatban – de mindent elhomályosítana, ha összejönne az angol futball- és PR-ikon legnagyobb terve. Egyszerre igazolná le Cristiano Ronaldót és Lionel Messit!

Ronaldo (balra) és Messi egy csapatban gálázhatnak? - Kép: Ripost/AFP

„Nyilván a világon mindenki szívesen látná a csapatában Messit és Ronaldót. És nyilván a világ minden klubtulajdonosa azt is mondaná, hogy az ő csapata különleges. Mi azonban be is akarjuk ezt bizonyítani. Nagyszerű lenne ezeket a nagynevű játékosokat leigazolni. Boldogok vagyunk, hogy a tulajdonosi körünk osztozik ezen a vízión. A siker és a versenyképesség érdekében a legjobb futballistákat akarjuk” - mondta a története első MLS-szezonját vasárnap a Los Angeles FC otthonában kezdő floridai csapat elnök-tulajdonosa egy tévéshowban.

Hozzátette: hisz a jelenlegi keretében is, elégedett a csapata összetételével, de...

„De ha arról van szó, hogy ha lehetőség adódik rá, megszerezzük-e a fenti nagy neveket, akkor azt meg fogjuk tenni. Olyat akarok alkotni, hogy húsz év múlva büszkén mondhassák a gyermekeim: apánk építette föl ezt a klubot” - nyilatkozta nagyszabású terveiről Beckham, aki hét éve dolgozott az Inter Miami megalapozásán.

