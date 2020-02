Koronavírus - Tovább emelkedett a fertőzöttek száma Németországban

2020. február 28. 22:12

A hivatalos adatok péntek esti összesítése alapján országszerte 63 fertőzést tartanak számon. A járvány terjedése kedden - február 25-én - gyorsult fel, azóta 47 esetet regisztráltak.

Február 25. előtt 16 embernél mutatták ki a koronavírust, 15-öt már gyógyultnak nyilvánítottak, és a vírus jelenlétét csak a járvány kínai gócpontjából, Vuhanból hazaszállított emberek körében mutatták ki, valamint Bajorországban, ahol valamennyi eset összefüggésben áll az első fertőzéssel, amely a Webasto nevű autóipari cégnél történt januárban.



A járvány új, kedd este kezdődött szakaszában az esetek Észak-Rajna-Vesztfália tartomány egy járására, a holland határnál fekvő Heinsbergre koncentrálódnak. Ott a péntek esti állás szerint 35 fertőzést mutattak ki. A két első fertőzöttet - egy házaspárt - leszámítva mind otthon maradhattak, állapotuk jó, kórházi elhelyezésre nincs szükség.



A járásban további mintegy ezer fő van otthoni karanténban, mert kapcsolatba kerülhettek fertőzöttekkel.



Észak-Rajna-Vesztfália mellett Bajorország, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen és Rajna-vidék-Pfalz tartományból jelentettek újabb fertőzéseket kedd este óta. Így a 16 német tartomány közül 6-ot érint a koronavírus-járvány.



Az esetek többségégében sikerült feltárni a fertőzési láncolatot, rekonstruálni, hogy miként jutott be a kórokozó a fertőzött szervezetébe. Jellemző, hogy a fertőzöttek a vírus jelenlétének kimutatása előtti két héten - a lappangási időben - jártak Olaszországban, vagy kapcsolatba kerültek Németországban olyan olaszokkal, aki később fertőzöttnek bizonyultak.



A Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) pénteki helyzetértékelése szerint a helyzet "komoly, és dinamikusan változik", de a lakosság veszélyeztetettsége csak az alacsony és a közepes szint közötti sávban van. Azonban hírportálok jelentései szerint az ország több részén így is tapasztalható az úgynevezett pánikvásárlás vagy felvásárlási láz - élelmiszerek és háztartási szerek felhalmozása - , és több üzletláncnál arról számoltak be, hogy megugrott a kereslet a tartós élelmiszerek iránt.



A vírus terjedése miatt lemondtak vagy elhalasztottak több nagyobb szabású rendezvényt. A fővárosi hatóságok péntek esti döntése alapján nem tartják meg a berlini Nemzetközi Turisztikai Börzét (ITB), a világ legnagyobb idegenforgalmi szakmai vásárát sem, amely az eredeti tervek szerint március 4-én kezdődött volna.



A szövetségi egészségügyi minisztérium és a belügyminisztérium közös válságstábja a péntek este véget ért ülésükről kiadott közlemény szerint valamennyi rendezvényszervezőnek és a rendezvények engedélyezéséről döntő helyi hatóságoknak azt tanácsolja, hogy az RKI által lefektetett biztonsági elvek alapján járjanak el. Ezekből az elvekből a jelenlegi helyzetben az következik, hogy "le kell mondani az olyan nagy nemzetközi rendezvényeket, mint az ITB".



A tanácskozáson nemcsak ajánlásokat fogalmaztak meg, hanem a szövetségi szintű hatáskörbe tartozó ügyekben egy sor döntést is hoztak. Bevezetik a többi között, hogy nemzetközi légi és vízi közlekedésben a Kínából érkező járatok mellett a Dél-Koreából, Japánból, Iránból és Olaszországból járatok vezetőinek is kötelező előzetes tájékoztatást adni az utasok egészségi állapotáról, és az utasoknak kötelező kitölteni egy úgynevezett kiszállókártyát, amelyen többek között meg kell adniuk, hogy hol lesznek elérhetőek a következő két héten



Ugyanilyen adatlapot kell kitölteniük a regionális és a távolsági vonatok utasainak is koronavírus-fertőzés gyanúja esetén. A közúti közlekedés területén a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrség megerősíti az úgynevezett mélységi - az országhatártól számított 30 kilométeres körzetben - ellenőrzést.



Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte meghaladja a 83 ezret, a halálos áldozatok száma 2800 felett van. A járvány csaknem 60 országot ért el, leginkább Európában, Dél-Koreában és Iránban terjed.

MTI