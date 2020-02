Az ellenzéknek is támogatnia kellene a kormányt és nem pánikot kelteni

2020. február 29. 11:57

Egyelőre nehéz eldönteni, hogy a fertőzés veszélye, vagy a miatta kialakult pánik a nagyobb. A pánik terjedését nem segítik sem az időről-időre szárnyra kapó álhírek, sem a kormány felelősségét firtató ellenzéki politikusok sem. Szakértők úgy látják fontos lenne, hogy a kormány pánikhangulat elkerülése érdekében folytatott tevékenységét az ellenzéki politikusok is segítsék, és ne aláássák azt.

Bár Kínában csökken, a világ többi részén továbbra is emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma. A legrosszabb helyzet most Dél-Koreában, Iránban, és Olaszországban van. Pénteken Romániában, a Magyarországgal szomszédos Temes megyében és északon Máramaros megyében is megjelent a fertőzés. Ez lehet az oka annak, hogy az Egészségügyi Világszervezet magasról nagyon magasra emelte a járvány globális veszélyének szintjét.

A törvény bünteti a kuruzslást és az álhír terjesztést

Ifj. Balsai István jogász a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, a magyar Büntető Törvénykönyv szabadságvesztéssel szankcionálja a kuruzslást.

Hozzátette, a törvénykönyv meghatározása szerint, az a személy végez kuruzsló tevékenységet, aki megfelelő orvosi képzettség nélkül gyógyító tevékenységet gyakorol.

„A fake news-zal kapcsolatban szintén a Büntető Törvénykönyv tartalmaz rendelkezésiket” – mondta Ifj. Balsai István. Hozzátette, két tényállást is részletez a törvény, az egyik a közveszéllyel fenyegetés, a másik pedig a rémhírterjesztés.

közveszéllyel fenyegetést azt követ el, aki a köznyugalom megzavarására alkalmas valótlanságot állít, vagy azt a látszatot kelti, hogy közveszéllyel fenyegető esemény bekövetkezése fenyegeti a térséget.

Az ellenzéknek a kormányt kellene támogatnia

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője elmondta, Magyarországon a legmagasabb politikai szinten napi rendszerességgel tájékoztatják a legfrissebb információkról az állampolgárokat. Deák Dániel szerint a legfontosabb az, hogy a kormány folyamatosan kommunikálja az emberek felé, hogy felkészült a vírus kezelésére.

Emellett az operatív törzs egész nap figyeli az eseményeket és folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket a pánik elkerülése érdekében.

Deák Dániel úgy véli fontos lenne, hogy a kormány pánikhangulat elkerülése érdekében folytatott tevékenységét az ellenzéki politikusok is segítsék. Ezzel ellentétben, azonban több ellenzéki politikus is azt állítja, a kormány nem tett eleget a vírus megfékezéséért. Mások azt állítják az egészségügyi ellátórendszer nincs felkészülve a koronavírus járványra.

hirado.hu - Kossuth Rádió