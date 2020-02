Köszi Index, hogy nincs több liszt a boltban!

2020. február 29. 12:35

Aki most bevásárolt két hétre előre, influenza ellen is oltatta magát?

Ha véletlenül hét vége körül intéznéd a szokásos heti nagybevásárlást, most nem fog olyan egyszerűen menni: pár nap alatt sikerült akkora pánikhangulatot keltenie az Index-Hvg-24.hu függetlenobjektív háromszögnek, hogy csak kifosztott polcok és tömegnyomor elérhető a frissensült parasztkenyér helyett.

Alig maradt halkonzerv és konzerves löncs

Nézzük a tényeket: a koronavírus valószínűleg itthon is meg fog jelenni, ez elkerülhetetlen, mert már a szomszédos országokban is regisztráltak betegeket. DE. Nem zombiapokalipszisre kell számítani! Eddig 2500 halálos áldozatot követelt a vírus világszerte, ami az elhunytak szempontjából tragédia, de világviszonylatban igen alacsony szám. Az influenzajárvány viszont éppen most van a csúcson, itthon is, és bár van ellene védőoltás, mégis több száz halálos áldozata van évente ennek a kórokozónak is. Vajon, akik most fejvesztve vásárolgatnak, az oltásért is ilyen lendülettel igyekeztek?

Nem a koronavírus fog megölni, hanem ez a sok tartósított konzerv

Hiába a folyamatos és racionális tájékoztatás a kormány részéről, az ellenzéki oldalakon hetek óta mást se olvasni, csak a pánikkeltő koronavírus cikkeket. Egy olyan sem jelent meg, ami arról szólna, hogy nincs akkora gond, nem kell hetekig tartó karanténra számítani, nem fogják lezárni Budapestet, elég lenne, ha mindenki odafigyelne az alapvető higiéniai szabályok betartására. Helyette volt utcán fekvő halottról posztolt cikk, meg fekete hátteres gyászkeret. Akit meg más is érdekel, az úgyis tud lejjebb görgetni, ha meg ennyitől bepánikol a hülye olvasó, az az ő baja, minekmentoda – nagyjából erről szólt az Index beismerő vallomása.

Vodkából már csak pár darab maradt

A helyzet a boltokban tényleg siralmas, hála a hisztériának. Mondjuk a boltokban összegyűlt tömeg pont alkalmas az influenza terjedésére és a hónapokra bevásárolt liszt, tészta és konzerv kaják sem valami vitamindúsak, úgyhogy koronavírust lehet nem fognak elkapni az ezeket felvásárlók, de emésztési problémáik minimum lesznek. A boltokat sem kell félteni: a tizenharmadik kerületi Klapka Központban található egyetlen élelmiszerbolt például kapva kapott a pánikhangulaton, a fonnyadt és egyszerre száraz póréhagyma szálja már 120 FT (hármasával lehet venni amúgy), paradicsomot meg ne akarjon venni ott senki 1600Ft/kg alatt. A Váci úti Sparba pedig már felesleges menni lisztért, konzervért vagy éppen vodkáért (ez mondjuk legalább fertőtlenít), ugyanis elfogyott. De ugyanígy üresek a polcok a halkonzerveknél, a löncshús részlegen, az olcsó májkrémeknél és az energiaitaloknál is. Komolyan féltem a bepánikolt vásárlókat, mert ha hetekig ezen fognak élni, akkor tényleg súlyos egészségügyi problémáik lesznek, a szintén felvásárolt cukros gyümölcslevek pedig nem sokat segítenek majd a helyzeten.

Liszthelyzet. Koronás cukor még van Fotók: 888

A koronavírussal kapcsolatban sok álhír terjed, egy valami viszont biztos: a hülyeség sokkal fertőzőbb, mint bármilyen vírus. Az Index, 24.hu és Hvg pedig gazdatestként terjeszti azt.

888.hu