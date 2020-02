Újratöltik a polcokat a boltok

2020. február 29. 15:59

Csillapodhat a boltokban a túlzott felhalmozás bizonyos termékekből, mivel már látják a vevők, hogy a kifogyó cikkeket másnapra pótolják a kereskedők, vagyis biztonságos az áruellátás – közölte lapunkkal a kereskedelmi szövetség. A lakosság bizalmát az is erősíti, hogy immár a fogyasztóvédelem is ellenőrzi a boltokat, mivel egyesek kihasználnák a koronavírus okozta ijedséget. Még előfordulhatnak üres polcok az erősebb hét végi bevásárlásoknál, de a nagyrészt hazai beszerzési források biztosíthatják a megcsappant készleteket.

– Már láthatják a vásárlók, hogy ahol áruhiány alakult ki bizonyos termékekből, másnapra már pótolni tudták azokat a kereskedők, mivel készleteikből újratöltötték a polcokat. Ez egyrészt mutatja, hogy megfelelő az áruellátottság, a boltok kezelni tudják az átmeneti helyzetet, másrészt arra is utal, hogy a lakosságon nem uralkodott el a pánikszerű fölhalmozás iránti igény.

Sőt ugyan a péntek a hét legforgalmasabb napja, tegnap inkább csitulni látszott a koronavírus okozta ijedség, legalábbis a vásárlásokban – közölte a Magyar Nemzettel Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára annak kapcsán értékelte az aktuális helyzetet, hogy Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára arról tájékoztatott: a kormány megérti az emberek koronavírus miatti félelmét és az ebből adódó felhalmozást, ám ez a szakértők szerint sem indokolt.

Az áruházláncoknak vannak tartalékaik, jellemzően magyar beszállítókkal állnak kapcsolatban Fotó: Éberling András

Az államtitkár ismertette: egyeztetnek a kereskedelem képviselőivel, a helyzet értékelése folyamatos, akárcsak az itthoni áruellátás; és a cégek újfent megerősítették, hogy megfelelő tartalékokkal rendelkeznek. Schanda Tamás szerint megnyugtató, hogy a láncok többsége magyar beszállítókkal áll kapcsolatban, vagyis képesek biztosítani az igényeket, a külföldi termelésleállások pedig nincsenek nagy hatással a hazai ellátásbiztonságra.

– A mostani felvásárlási láz nem nagyobb, mint ami karácsony előtt megszokott, és a boltok felkészültek a húsvéti rohamra is – húzta alá. Mint mondta, az ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy némelyek a koronavírus miatti aggodalmakon akarnak nyerészkedni. Akad, aki az eredeti ár tizenötszöröséért kínál szájmaszkot az interneten, és a fertőtlenítőszereknél is előfordul rossz szándékú piaci magatartás. A tisztességtelen gyakorlat ellen határozottan fellép a fogyasztóvédelem és a versenyhatóság – közölte a szaktárca képviselője.

Vámos György lapunknak kiemelte: a törvénytelenségek kiszűrése a tisztességes piaci szereplők érdeke, ezért egyetértenek a hatósági fellépéssel, amely növeli a lakosság biztonságérzetét is. A növekedő keresletnek már a gyártói oldalon árfelhajtó hatása lehet, ezért érdemes látni azt az összefüggést, hogy ha a vásárlók megrohamozzák a boltot egy-egy termékért, akkor annak az árára is hatással vannak.

– A szakértők tájékoztatják a kormányt az aktualitásokról, napi információkkal segítik a helyzetértékelést. Hétfőn a magyar és külföldi kereskedelmi cégek és a szaktárca illetékesei részletesen áttekintik az eddigieket, és megvizsgálják, szükség van-e kormányzati segítségre – jelezte Vámos György.

Tegnap vegyesen alakult az áruházi kép, akadt olyan üzlet, ahol hiányzott néhány alapanyag, mint például a liszt, a rizs, a cukor, a zsiradék, de több helyen egyáltalán nem volt látványos a megnövekedett kereslet. Továbbra sincs szó általános jelenségről, sokkal inkább egymástól eltérőek a piaci tapasztalatok. A peremkerületi kisboltokban is előfordult áruhiány, de például a főváros frekventáltabb részein egyáltalán nem volt feltűnő a fokozott vásárlási kedv. Ma és holnap a hó eleji beszerzések miatt élénk lehet a láncok látogatottsága. Jobban pörögnek az online rendelések, míg vidéken néhány nagyváros kivételével eleve gyengébb a fölhalmozás iránti igény.

Elenyésző arány

Magyarországon továbbra sincs igazolt koronavírus-fertőzött – közölte Láng-Bognár Kinga, a védekezésért felelős operatív törzs szóvivője. Azt is elmondta, hogy tegnap a Bv. Holding Kft. 300 ezer szájmaszkot átadott a gyógyszer-nagykereskedelemmel foglalkozó Hungaropharma cégnek. A helyzet a számok szintjén jelenleg úgy áll, hogy a világszerte 83 389 fertőzött ember közül Európában 816-an vannak, globálisan 2858-an, Európában 19-en vesztették életüket.

A fertőzésből már 36 569-en felépültek, 84 európai van közöttük. Itthon továbbra is 18-an vannak karanténban és 62 gyanús mintát vizsgáltak meg laboratóriumban. A közúti ellenőrzésekben 383, míg a reptéren 4247 utast vizsgáltak eddig, Kínából közvetlenül vagy átszállással 1634-en jöttek Magyarországra, 134-en egyelőre nem tudnak vagy nem akarnak visszatérni hazájukba. Mindössze 163 hívást fogadtak tegnap a két magyarországi zöldszámon, e-mail pedig 479 érkezett.

Tíz pont a megelőzésért

A járvány megelőzéséhez mindenki együttműködésére és felelősségvállalására van szükség – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ, amely az alábbi pontokban sorolta fel, mire érdemes ügyelni a fertőzés terjedésének megakadályozására.

1. A legfontosabb, hogy ne utazzon a koronavírus által fertőzött területekre.

2. Ha mégis, akkor regisztrálja magát a Konzuli Szolgálatnál, hogy tudjanak róla, és el tudják érni baj esetén.

3. Aki fertőzött területről érkezik haza, lehetőleg ne menjen közösségbe és figyelje magát. Ha tüneteket – láz, köhögés, torokfájás, levertség – észlel, akkor maradjon otthon, telefonon értesítse háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ valamelyik zöldszámát: 06-80-277-455, illetve 06-80-277-456.

4. Aki otthon marad, vigyázzon a családtagjaira is, lehetőleg ne érintkezzen velük.

5. Kiemelten fontos az alapos kézmosás, különösen akkor, ha sok ember között járt, például a közösségi közlekedés használata után.

6. A szülők ne engedjék gyermeküket két hétig iskolába, ha az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban járt.

7. Azok a munkavállalók is maradjanak otthon, akik az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban jártak. Ebben a cégek, munkáltatók együttműködését is kérik.

8. Azok az egyetemisták is maradjanak otthon, akik az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban jártak.

9. Az is fontos, hogy másokra figyeljen mindenki. Ha bárki, aki maga körül olyan emberről tud, aki fertőzött területen járt, kérje meg őt, hogy ne menjen közösségbe, telefonon értesítse háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ zöldszámát.

10. Ha valakinél felmerülne a koronavírus-gyanú és beigazolódna, hogy fertőzött, akkor működjön együtt a hatóságokkal.

magyarnemzet.hu