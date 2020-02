A nagyenyedi magyar közösség életerejét méltatta Potápi Árpád János

2020. február 29. 23:17

A nagyenyedi magyar közösség életerejét méltatta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, a Bethlen Gábor Kollégium által szervezett Bethlen-bálon szombaton.

Az államtitkárt fővédnökként látták vendégül Nagyenyed magyar bálján.

Potápi Árpád János a bál megnyitása után az MTI-nek elmondta: a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium sokkal több, mint egy középfokú oktatási intézmény. Az iskola, mely két év múlva fennállása 400. évfordulóját ünnepli, összefogja Fehér megye magyarságát, kulturális kisugárzása van. Hozzátette: ezt érezte a bál megnyitóján is.

Az államtitkár elmondta: megnyitóbeszédében köszöntötte a diákokat, és reményét fejezte ki, hogy valamikor majd szülőkként is itt lesznek a Bethlen-bálon. Emlékeztetett arra, hogy az idei évet a nemzeti összetartozás évévé nyilvánította az Országgyűlés, a nemzetpolitikában pedig 2020 az erős magyar közösségek éve. Úgy vélte: a nagyenyedi magyar közösség a történelmi tragédia ellenére megmutatja életerejét.

Arról is beszélt, hogy a magyaroknak és a románoknak közös hazája Közép-Európa, és Magyarország abban érdekelt, hogy a környező nemzetek is megerősödjenek.

Szőcs Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatója az MTI-nek elmondta: 25 éve rendezik meg a Bethlen-bált, de tíz éve vált ez a rendezvény a nagyenyedi magyarok báljává. A rendezvényen részt vesznek a kollégium végzős diákjai, a diákok hozzátartozói, a tantestület és a helyi magyar vállalkozók is.

A Kolozsvártól 70 kilométerre délre fekvő 16 600 lakosú Nagyenyeden a lakosság 15 százaléka vallotta magát magyarnak a 2011-es népszámláláson.

MTI