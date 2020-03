Orbán Viktor is elbúcsúzott Balsai Istvántól

2020. március 2. 01:11

Az alkotmánybírót az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium is saját halottjának tekinti.

Facebookon emlékezett meg az életének 73. évében elhunyt Balsai István alkotmánybíróról, volt igazságügyi miniszterről Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta: egy magyar demokrata távozott.

Egy magyar demokrata távozott. Isten nyugosztalja Balsai Istvánt. Köszönjük a szolgálatot // A Hungarian democrat left us today. Rest in peace, István Balsai. Thank you for your service!

hvg.hu - facebook