Újra garázdálkodnak a medvék Maros megyében

2020. március 2. 21:33

Hétvégén több Maros megyei településéről is jelezték, hogy medve járt a gazdaságokban, állatokat pusztított el.

Kebelében péntekre virradó éjszaka „látogatott” meg két gazdaságot is a nagyvad. Silaghi Vasile vadőr szerint a nyomokból ítélve termetes medve volt, az egyik portán nyolc juhban tett kárt, mind a nyolc állat vemhes volt.

A károsult hívta az állatorvost, de az kevés esélyt lát arra, hogy a még élve maradt juhok felépüljenek. A medve egy másik, közeli udvarra is be akart menni, de ott már nem járt sikerrel, csak a kerítésben tett kárt. Korábban Kebelében, ezekben a gazdaságokban nem járt nagyvad. A helyiek attól félnek, hogy most vissza fog térni.

A kerítés nem jelentett akadályt a medve számára - Kép: Silaghi Vasile

Szintén hétvégén a mezőpaniti polgármester, Bodó Előd Barna Facebook-bejegyezésben figyelmeztette a község lakóit, hogy medve járt a településeken. A községközpontban egy asztalosműhely udvarára tört be, ahol egy kecskét ölt meg. A községvezető arra kérte a helybélieket, hogy legyenek óvatosak, ha medvét látnak értesítek a területi rendőrséget vagy az 112-es sürgősségi hívószámot. Bejegyzése nyomán a község többi falvaikból is jelezték, hogy a kertekben, mezőn medvenyomokat láttak az elmúlt napokban.

Mezőpanit községben többfelé láttak medvenyomokat az elmúlt napokban - Kép: Bodó Előd Barna

Simon Virág

szekelyhon.ro