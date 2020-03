Varga Mihály: a pénzügyi ismereteket az alaptanterv részévé kell tenni

2020. március 3. 10:32

A pénzügyi ismereteket rendszeresen oktatni kell, a jövőben az alaptanterv részévé kell tenni - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter kedden Budapesten, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban tartott előadását követően.

A miniszter hosszú távú célnak nevezte, hogy akár a Nemzeti alaptanterv része legyen a pénzügyi ismeretek oktatása, ezért a tárca egyeztet az Emberi Erőforrások Minisztériumával.



A PM szeretné, ha a Nat egyik következő felülvizsgálatánál ez megalapozott kérés lehetne - tette hozzá.



Megjegyezte azt is, hogy nem feltétlenül kell a pénzügyi ismereteket olyan gyakorisággal oktatni, mint egy hagyományos humán vagy reál tantárgyat, de félévente vagy negyedévente legalább egyszer érdemes a gyerekeknek már általános iskolában is arról beszélni, hogy mit jelent a pénzhasználat.



A kormány azt szeretné, hogy a következő generáció tudatosan használja a pénzügyi eszközöket, felelősen döntsön a megszerzett jövedelméről, megtakarításokról - mondta Varga Mihály.



Megemlítette azt is, hogy nagyon sok iskola illeszt vállalkozási vagy pénzügyi ismertet tantervébe, ilyen a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium is.



"Ha tudatosan döntünk egyre többen a pénzügyeinkről, akkor egyre kevesebben kerülünk bajba" - fogalmazott, hozzátéve: ez jó a családoknak és az egész gazdaságnak.



A pénzügyminiszter kiemelte: a Pénz7 programsorozat kapcsolódik ahhoz a nemzetközi rendezvénysorozathoz, amelynek részeként több mint 35 országban tartanak általános és középiskolásoknak előadásokat a pénz használatáról, pénzhez kötődő eszközökről. A magyar Pénz7 rendezvényeket március 2. és 6. között rendezik meg, több mint 1100 iskola 207 ezer diákjának mintegy 900 önkéntes szakember tart 11 500 órát.



A miniszter a diákoknak egyebek között a biztonságos pénzügyekről, a biztosításokról, megtakarításokról tartott előadást.

MTI