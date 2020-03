Leyen katonákat, valamint 700 millió eurós gyorssegélyt küld Görögországnak

2020. március 3. 18:23

A bizottsági elnök jelenleg is a görög-török határon tartózkodik. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bejelentette a Frontex gyors intervenciós csoport görögországba küldését, hogy átvegyék a kontrollt a görög határőrségtől.

Von der Leyen jelenleg is a görög-török ​​határon tartózkodik, itt nyilatkozott, hogy a jelzései hajókra, repülőgépekre és határőrökre is vonatkoznak, valamint hogy 700 millió eurós pénzügyi gyorssegélyt is küld a görögöknek.

Már több mint 15 000 menedékkérő – török források szerint 88 ezer – gyűlt össze a határátkelőhelyeken, táborozva várnak az Európai Unióba való belépésükhöz, láthatóan egyre agresszívabban próbálkozva.



Békési Marccell

888.hu