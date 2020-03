Elhunyt Stanislaw Kania volt lengyel kommunista pártfőtitkár

2020. március 3. 20:55

Kilencvenhárom éves korában elhunyt Stanislaw Kania, a Lengyel Egyesült Munkáspárt (LEMP) egykori főtitkára, személyében az utolsó távozott a Lengyelországot 1948 és 1989 között irányító párt kommunista vezetői közül - közölte kedden a lengyel média.

Stanislaw Kania - fakt.pl

Stanislaw Kania 1980 szeptemberétől 1981 októberéig állt az 1990-ben feloszlatott LEMP élén.



2012-ben felmentették a lengyelországi hadiállapot 1981. december 13-ai bevezetésének felelőssége alól. Az összesen kilenc ember ellen folytatott perben a bíróság kimondta, hogy a hadiállapotot ténylegesen bevezető Wojciech Jaruzelski tábornok által vezetett Nemzeti Megmentés Katonai Tanácsa (WRON) "bűnöző jellegű szervezet" volt, ezért két évi felfüggesztett börtönre ítélték el Czeslaw Kiszczak volt belügyminisztert. Kaniát azonban ártatlannak nyilvánították.



A perben egyébként nem ítélték el a Kaniával szemben a LEMP-en belül a "keményebb" irányzatot képviselő, Kaniát 1981 őszén a pártfőtitkári poszton felváltó Jaruzelskit sem. A tábornok ellen folytatott eljárást ugyanis rossz egészségi állapot miatt felfüggesztették.



Jerzy Eisler történész, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének (IPN) munkatársa a PAP hírügynökségnek a halálhír közzétételét követően felidézte: a pártfőtitkári posztot betöltő Kaniára a szovjet vezetés, valamint a LEMP-vezetés egy része is nyomást gyakorolt, hogy vezesse be a hadiállapotot, ő azonban - Jaruzelskitól eltérően - a "politikai megoldás" híve volt.



Mivel Kania most bekövetkezett haláláig a kommunista Lengyelországot irányító párt utolsó még életben lévő főtitkára volt, "kijelenthetjük, hogy a LEMP története bizonyos értelemben lezárult" - szögezte le Eisler.



Stanislaw Kania március 8-án lett volna 93 éves, kedd délelőtt egy varsói kórházban hunyt el szív- és tüdőelégtelenség következtében.



MTI