Sajtóértesülés: benyújtotta lemondását az ukrán miniszterelnök

2020. március 3. 20:57

Benyújtotta lemondását a parlamentnek Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök - jelentette be az Ukrajinszka Pravda hírportál értesülése szerint Dmitro Razumkov házelnök a Volodimir Zelenszkij elnök mögött álló Nép Szolgája párt kedd esti frakcióülésén.

A miniszterelnök lemondási szándékának hírét egy parlamenti képviselő, Olekszandr Kacsura is megerősítette újságíróknak, ugyanakkor Honcsaruk erre vonatkozó kérelme még nem található a parlament honlapján - mutatott rá az UNIAN ukrán hírügynökség.



A Nép Szolgája frakcióülésén maga Zelenszkij is jelen van. Az elnök a kiszivárgott értesülések szerint Denisz Smihal területfejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettest javasolta Honcsaruk helyett kormányfőnek.



A múlt héten a házelnök Zelenszkij kérésére e hét szerdára rendkívüli plenáris ülést hívott össze. A sajtóban már akkor kiszivárgott, hogy szó lehet a kormányfő menesztéséről. Az ukrán jogszabályok szerint a miniszterelnök menesztésével együtt az egész kormány távozik, így több miniszteri poszton várható váltás. Az Ukrajinszka Pravda értesülése szerint Vadim Prisztajko külügyminiszter helyét Dmitro Kuleba európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes veheti át, Andrij Zahorodnyuk védelmi miniszter helyett pedig Andrij Taran lesz a tárca új vezetője.



Változás várható még a pénzügyi, az energetikai, a gazdasági, az agráripari, az egészségügyi, a veteránügyi tárca élén és a kabinetminiszteri poszton, valamint miniszterelnök-helyettesi tisztségekben is. Ugyanakkor Arszen Avakov belügyminiszter, továbbá az igazságügyi, az infrastrukturális, az ifjúsági és kulturális tárca vezetői továbbra is posztjukon maradhatnak.



A szerdai ülésen szavazhatnak a képviselők Ruszlan Rjabosapka főügyész menesztéséről is. Vele szemben bizalmatlansági indítványt nyújtott be ugyanis képviselők egy csoportja Zelenszkij pártjából, valamint a Moszkva-barát Ellenzéki Platform - Életért frakcióból - értesült az UNIAN.



A miniszterelnököt az alkotmány szerint kinevezését követő egy éven belül csak akkor válthatja le a parlament, ha maga nyújtja be lemondását. Honcsaruk kormányfői kinevezését tavaly augusztus 29-én hagyta jóvá a parlament. A leváltásához a 450 fős parlament többségének a támogatása szükséges, azaz legalább 226 szavazat.

A Zelenszkij mögött álló Nép Szolgája frakciónak önmagában kényelmes többsége, a parlament honlapján lévő információ szerint 248 tagja van.

MTI