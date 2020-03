Szász Jenő: a magyar-magyar kapcsolatok sérültek Székelyudvarhelyen

2020. március 3. 21:52

Szász Jenő, Székelyudvarhely volt polgármestere szerint a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzése körül kedden előállt helyzet hátterében olyan ügyek állnak, amelyekben a székelyföldi város új vezetését "olyan nehezen megfogható érdekek hajtották, amelyek biztosan nem álltak a magyarság érdekében".

Szász Jenő, aki jelenleg a budapesti központtal működő Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy már Székelyudvarhely megválasztott polgármestereként is nemzetstratégiai kérdésként tekintett még a magyar-magyar együttműködésre.



Mint felidézte, 2006 és 2008 között - polgármestersége idején - a székely város a távhő-, a vízszolgáltatás, valamint a hulladékkezelés ellátására két magyar önkormányzati céggel - egy debrecenivel (víz) és egy siófokival (távhő) -, valamint egy utóbb a magyar állam tulajdonába került szolgáltatóval, az Ave Magyarország Kft.-vel (hulladék) kötött együttműködést.



A Magyar Polgári Párt elnöki tisztségét 2003 és 2012 között betöltő Szász Jenő közölte azt is, hogy ezen először szakmai, majd politikai, végül a többi között testvérvárosi együttműködéssé erősödött kooperáció kedvezményezettje Székelyudvarhely városa volt, amelyeknek ksözönhetően több mint 20 millió euró értékű befektetések valósultak meg a székely városban.



Szász Jenő utalt arra, hogy az őt a polgármesteri székben követő RMDSZ-es Bunta Levente Zoltán tovább folytatta ezen együttműködéseket, amelyeket Gálfi Árpád jelenlegi polgármester bontott fel.



Utóbbi döntésre utalva úgy fogalmazott, hogy az "érthetetlen, racionális okokat nélkülőző lépés volt", amellyel végső soron "a magyar-magyar kapcsolatok sérültek".



Szász Jenő utalt rá, hogy az új városvezetés ezen döntéseinek okaival nincs tisztában, de úgy vélte, hogy azokat egy tényfeltáró újságíró csapatnak kellene megvizsgálnia, mivel álláspontja szerint a korábbi példaértékű együttműködés felbontása "nem magyar érdek volt", és az "Székelyudvarhely életét évtizedekkel vetette vissza".



Az ügy előzménye, hogy Gálfi Árpád kedden egy közösségi portálon azt írta, hogy az MPP egyik politikusa szeparatizmussal és autonómiapártisággal vádolta meg az alakuló Székelyudvarhelyért Pártot, hogy így akadályozza meg annak bejegyzését Bukarestben. A polgármester tudni vélte, hogy a pártbejegyzést megtámadó helyi politikus Szász Jenő korábbi székelyudvarhelyi polgármester háttérből leadott "megrendeléseinek" egyik végrehajtója. Gálfi állítása szerint Koszta Attila a rokonaival és barátjaival azért lépett be az MPP-be, hogy többségbe kerüljenek azok, akik el akarták őt távolítani a pártból.



Az MPP kedd este közleményben tudatta: Koszta Attila nem tagja a polgári pártnak, és elhatárolódott a szeméttároló volt igazgatójának a bírósági akciójától.



A Székelyhon.ro portál által megszólaltatott Koszta Attila kijelentette, tavaly szeptemberben lépett ki az MPP-ből. Hozzátette: ügyvédre bízta a beavatkozási kérelem megfogalmazását, és nem is tudta, hogy az ügyvéd milyen törvénycikkelyekre hivatkozik a beadványban. Úgy vélte: egy helyi párt megjelenése megosztottságot és félrevezetést okozna a helyhatósági választásokon, és nincs szükség a székelyudvarhelyi magyarság megosztására.



Székelyudvarhelyen tavaly júliusban bolydult fel a helyi politika, amikor az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) közös jelöltjeként megválasztott Gálfi Árpád polgármestert az MPP önkényes vezetéssel vádolta meg, leváltotta politikai tisztségéről, és a pártból is kizárta.



Gálfi úgy vélte: azzal vonta magára a párt vezetőinek haragját, hogy felbontotta a város számára előnytelennek talált szolgáltatói szerződéseket, amelyeket Szász Jenő még polgármesterként kötött.



Január közepén az EMNP és az MPP létrehozta az Erdélyi Magyar Szövetséget (EMSZ), és döntött arról, hogy a két párt e politikai szövetségben vesz részt a nyári önkormányzati választásokon.



Gálfi Árpád és támogatói tavaly decemberben bejegyezték a Tiszta Kezekkel Székelyudvarhelyért Mozgalom nevű egyesületet, és január végén kérvényezték a Romániában egyedül illetékes Bukaresti Törvényszéken a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését.



MTI