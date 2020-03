Villám csapott egy máréfalvi istállóba, több mint negyven állat pusztult el

2020. március 4. 00:04

Több tíz marha, juhok és lovak pusztultak el egy Máréfalvához közeli tanyán, miután egy villám csapott az istállóba a hétfői viharban. A falu lakói és a helyi önkéntes tűzoltók is a helyszínre siettek, hogy eloltsák a tüzet, de a felázott talaj miatt járművekkel nem tudták megközelíteni az égő istállót.

Kép: Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Hétfőn délután négy óra előtt nem sokkal érkezett a hívás, hogy villám csapott egy Máréfalvához közeli istállóba – mondta el lapunknak László Szilárd, a helyi Forrás Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. Csapatuk és a község lakói közül többen rögtön elindultak segíteni, de gondot jelentett, hogy a csapadékban fellazult talaj miatt tűzoltóautóval nem tudták megközelíteni a helyszínt. Akkora volt a sár, hogy még traktorokkal sem tudták az égő istállóhoz vinni a vizet, így többen gyalog indultak el, és csupán két terepjáró ért még célba.

Kép: Önkéntes Tűzoltó Egyesület

László Szilárd rámutatott, a villámcsapással az a probléma, hogy általában nem csak egy helyen okoz tüzet, hanem berobbantja az egész épületet – ezt történt most is. Munkájukat az is nehezítette, hogy csak a helyi forrásokat felhasználva, néhány kisebb tömlővel és vedrekkel tudták elkezdeni a tűz megfékezését. Helyszínre érkezésükkor már akkora volt a pusztítás, hogy inkább azon dolgoztak, hogy ne terjedjenek át a lángok a közeli házra. Ezt végül sikerült megakadályozni.

Kép: Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Mint kiderült, az istálló épülete és négyszáz szénabála megsemmisült, valamint összesen huszonkilenc fajtiszta szarvasmarha, hat ló és ugyanennyi juh pusztult el a tűzben. László Szilárd szerint az állatok többsége már a villámcsapás után összeesett. A jószágok egy családi vállalkozás tulajdonában voltak. •

Kép: Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Kovács Imre polgármester, aki maga is a helyszínre sietett segíteni, elmondta, mintegy nyolcvanezer eurós kár keletkezett, a gazdák tíz évnyi munkájáról van szó. A szarvasmarhákért ráadásul pályáztak a tulajdonosaik, amelyeket aztán szaporítottak.

Kép: Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A kár nagyságára való tekintettel, illetve a helyi hagyományokat betartva a polgármesteri hivatal és az önkormányzati képviselő gyűjtést szerveznek a károsultak megsegítéséért. A helyi képviselők és a polgármester párokba szerveződve fogják felkeresni a lakókat a következő napokban, hogy adományokat gyűjtsenek. Akit nem találnak otthon, a polgármesteri hivatalba juttathatja el hozzájárulását. Mindemellett a károsult bankszámlaszámát is közzétették – RO63RNCB0156087900140001 – , amelyre bárki utalhat, ha segítene.

Fülöp-Székely Botond

szekelyhon.ro