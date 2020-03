Felmondtak a színészek a váci polgármester zsarolása miatt

2020. március 4. 11:44

Saját állásuk feladásával álltak ki a Váci Dunakanyar Színház színészei Kis Domonkos Márk, korábbi igazgató mellett. Mint ismert, a Jászai Mari-díjas színésznek politikai nyomás miatt kellett távoznia a helyi színház éléről. Matkovich Ilona a társulat hétfői állománygyűlésén egyezkedni akart a színészekkel, akik azonban ebbe nem mentek bele: túlnyomó részük, tizennégyen inkább felálltak, semmint hogy elfogadják az ellenzéki polgármester ultimátumát.

Már tavaly decemberben arról szóltak a hírek, hogy az önkormányzat nem fogja tovább támogatni a színházat, amivel veszélybe került maga a társulat is. Az új városvezetés és az intézmény között annyira elmérgesedett a viszony, hogy pár hónappal később Matkovich Ilona, az ellenzéki összefogás színeiben megválasztott polgármester a váci ESTV élő adásában fenyegette meg a színház korábbi igazgatóját, Kis Domonkos Márkot. „Tulajdonképpen az igazgató úrnak is el kell gondolkodnia ezen az állásán, vagy hogy mondjam, felálláson, amit most itt kialakított közöttünk, mert azt gondolom, az a lojalitás, amit mondjuk, mi mutattunk az irányába, a legeslegelején, tehát a kapcsolatfelvételkor, ez természetesen…ez nem végtelen” – zsarolta meg szokatlanul erősen Kist a polgármester – olvasható az Origo cikkében.

Ezzel tarthatatlanná vált a helyzet közöttük: a polgármester nyomására a napokbantávozni kényszerült a váci színház Jászai Mari-díjas igazgatója. Kis azzal indokolta döntését, hogy megelégelte a színházat és személyét érintő, folyamatossá vált csatározásokat.

A Vác Online beszámolója szerint Kis bejelentését követően, hétfőn állománygyűlést tartottak a színházban, melyen a fenntartó részéről részt vett Matkovich Ilona, Iványi Károlyné kabinetfőnök és Inotay Gergely alpolgármester. Az összejövetelen a polgármester mindenkit bizalmáról biztosított, hozzátéve, hogy cserébe lojalitást várnak el.

Nem várt vége lett azonban az ultimátumnak:a társulat java része még azon nyomban felmondott, kiállva elüldözött igazgatójuk mellett.

