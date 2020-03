Gyurcsány: egy közös ellenzéki listára van szükség a 2022-es választásokon

2020. március 4. 23:24

A közös egyéni országgyűlési képviselőjelöltek és a közös miniszterelnök-jelölt mellett egy közös listára van szüksége az ellenzéknek a 2022-es választásokon a győzelemhez - mondta Gyurcsány Ferenc szerdán Pécsen.

A DK elnöke pártja lakossági fórumán hangsúlyozta: az ellenzéki oldalon a "tűzzel játszik az, aki megengedi, hogy a választáson az ellenzék egymással is versengjen". Azt mondta, ha két listát állítana az ellenzék, akkor azzal a jelenlegi hatalom leváltására készülők megosztanák erőforrásaikat. Az ellenzék az önkormányzati választáson megmutatta, hogy az együttműködés eredményes, és ez 2022-re is a győzelem reményével kecsegtet, emellett a választók is azt igénylik, hogy pusztán a Fidesz és az ellenzék között választhassanak majd - fejtette ki.

"Nekem annyi az ügyem, hogy önöket képviseljem. (.) Ha az ellenzéki szavazók nagyobb részét meg tudom győzni arról, hogy együttműködve győzni fogunk, hogy a közös akaratból közös győzelem, abból közös Magyarország lesz, akkor már nem nagyon érdekel, hogy egyik-másik, magasabb szinten ücsörgő politikus mit akar" - fogalmazott Gyurcsány Ferenc, hozzátéve: ha az ellenzéki szavazók eldöntik, hogy merre mennek, eldöntik az ellenzék sorsát is.

A pártelnök azt mondta, tavaly ősszel felbomlott Magyarországon az úgynevezett centrális erőtér, addig az ellenzék megosztott volt, így a kormányfő és a kormánypárt "nyeregben érezhette magát". Az ellenzéki választók bölcsebbek voltak, mint a pártok, amikor üzeneteikkel, civil szervezeteikkel kikényszerítették az együttműködéseket a pártok között, és megértették a politikusokkal, hogy nincs más út a sikerhez - folytatta.

Gyurcsány Ferenc hozzátette: az ellenzéki oldal átalakult az utóbbi időben, vannak, akik megerősödtek, vannak, akik erőt veszítettek. A DK megerősödött, ma az ellenzék vezető pártja, de "akinek többsége van, nem biztos, hogy igaza van" - fogalmazott, a kormánypártra utalva.

Azt mondta, "szükség van mindenkire, arra is, akinek csak egy, két vagy három százaléka van" (.), és nem lehet nagyképűsködni ebben az ügyben, mert az ellenzék vezető ereje nem egy párt, hanem az a közös ügy, hogy egy másikfajta országot szeretnénk csinálni" - fogalmazott.

Kitért rá: meglátása szerint ma a kormányt támogatók harcban állnak az ellenzéki gondolkodásúakkal, ezért szükség van megbékélésre. Rámutatott: ha a mai ellenzék kormányra kerül, "engedni kell élni azokat is, akik másképpen gondolkodnak, mert ez a természetes (.), ehhez sok türelem és belátás kell, de egy nemzeti kultúrkampfot" nem követhet egy liberális" - mondta.

A fórumon a 2022-es ellenzéki összefogás fontosságára buzdítva felszólalt a 2018-ban a legtöbb ellenzéki párt támogatásával megválasztott független országgyűlési képviselő, Mellár Tamás, valamint Pécs tavaly megválasztott polgármestere, Péterffy Attila (Mindenki Pécsért Egyesület) és a DK tagjaként Bognár Szilvia (Mindenki Pécsért Egyesület) pécsi alpolgármester is.

MTI