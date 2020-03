Nyugodt és napsütéses időre számíthatunk

Törökországnak együtt kell működnie az EU-val, és természetesen az uniónak is Törökországgal ahhoz, hogy a mostani válsághelyzetet rendezni tudjuk – mondta lapunknak adott interjújában Várhelyi Olivér. A bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős magyar biztos a Magyar Nemzetnek arról is beszélt: kinevezésekor sok feladatot szabott ki magának, de most leginkább az észak-macedón és albán tárgyalások megkezdésére, illetve a májusi, Zágrábban megrendezendő EU–Nyugat-Balkán-csúcsra össz­pontosít.