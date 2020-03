A vírushelyzet ellenére is Strasbourgban lesz az EP-ülés

2020. március 5. 14:42

Megtartják az Európai Parlament jövő heti strasbourgi plenárisát az EP elnökök értekezlete – a frakcióvezetők és az elnök – formációjának döntése alapján. A testület csütörtök délelőtt tartott ülésén megállapította, hogy a francia hatóságok minden egészségügyi garanciát megadnak annak érdekében, hogy a több száz embert mozgató ülés megtörténhessen. Amennyiben az elkövetkező órákban a körülmények alapvetően megváltoznak vírusügyben, a döntés még módosítható. Az EP a héten korlátozó intézkedéseket vezetett be, és megtiltotta a külső látogatók belépését a koronavírus gyors terjedése miatt. Közel száz programot mondtak le, ám ma reggelig kérdéses volt, hogy a strasbourgi út terítéken marad-e.

Az uniós szerződések egyértelműen határoznak arról, hogy az EP székhelye a német-francia határtérségben található Strasbourg – itt évi tizenkét alkalommal, tehát havonta egyszer tartanak plenáris ülést. Ekkor a parlamenti alkalmazottak kénytelenek több mint négyszáz kilométert utazni Brüsszelből. A vándorcirkuszt – amely jórészt a franciák uniós erőpozícióját szimbolizálja – a közelmúltban több alkalommal is bírálták, annak kevésbé költséghatékony és nem éppen környezettudatos jellege miatt. A héten több EP-képviselő épp a vírushelyzet miatt sürgette az út lemondását.

Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, az uniós intézményekben is felütötte a fejét a koronavírus. Szerda az Európai Védelmi Ügynökség, illetve az Európai Tanács egy-egy alkalmazottját is betegként regisztrálták. Csütörtök reggelre Belgiumban szinte megduplázódott, és 23-ról ötvenre emelkedett a koronavírusos esetek száma.

