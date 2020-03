Külföldi egyetemek - A CEU üdvözli a főtanácsnok álláspontját

2020. március 5. 16:38

A Közép-európai Egyetem (CEU) üdvözli az Európai Bíróság főtanácsnokának "egyértelmű" álláspontját arról, hogy uniós jogot sért a magyar felsőoktatási törvény módosítása.

Juliane Kokott ajánlása minden részletében megerősíti a CEU érveit, amelyeket a 2017 áprilisában elfogadott "lex CEU" ellenében felhozott - olvasható az egyetem közleményében, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

A CEU - mint írták - várja a bíróság végső döntését, amely ősszel esedékes. Ha a bíróság elfogadja a főtanácsnok érvelését, Magyarország az Európai Unió tagállamaként vissza kell hogy vonja a "lex CEU-t", és vissza kell állítania a CEU jogát ahhoz, hogy amerikai akkreditációval rendelkező egyetemként Magyarországon működjön.

Kitértek arra is, hogy ugyan a főtanácsnok a bíróság részére megfogalmazott javaslata jelentős előrelépés, a CEU magyarországi jogi helyzete változatlan. Az egyetem 2019 januárja óta nem vehet fel diákokat amerikai akkreditációjú programjaira. Ennek eredményeképpen a CEU arra kényszerült, hogy kampuszt nyisson Bécsben, és 2020 szeptemberétől már minden új diákját itt fogadja.

A főtanácsnok javaslata nem változtat a CEU tervein. Ameddig a magyar kormány nem vonja vissza a "lex CEU" néven ismert törvénymódosítást, addig nincs más választásunk, mint hogy folytassuk az amerikai akkreditációhoz kötődő oktatásunk Bécsbe költöztetését - írták.

A közleményben hangsúlyozták: "a CEU azonban sose fogja hagyni, hogy a kormány teljesen kiszorítsa a CEU-t budapesti otthonából. A CEU továbbra is jelen lesz a városban a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével (IAS - Institute for Advanced Studies), a Nyílt Társadalom Archívummal (OSA - Vera and Donald Blinken Open Society Archives), a Demokrácia Intézettel, a kognitív tudományok terén kutató laboratóriumaival és a magyar akkreditációhoz kötődő oktatással."

Juliane Kokott csütörtökön Luxembourgban közölte: uniós jogot sért a magyar felsőoktatási törvény módosítása, amelynek értelmében Magyarországon csak úgy működhet külföldi oktatási intézmény, ha saját hazájában is végez tényleges oktatási tevékenységet és az együttműködést nemzetközi szerződés rögzíti.

MTI