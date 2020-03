Amerikai előválasztás - Elizabeth Warren is visszalép

2020. március 5. 18:25

Elizabeth Warren massachusettsi szenátor is visszalép az elnökjelöltségért folyó harcból - jelentette több amerikai médium, elsőként a The New York Times című lap. A politikus várhatóan csütörtökön be is jelenti döntését.

A The New York Times értesülései szerint Warren a kampánystábja munkatársaival már csütörtök reggel telefonon közölte a hírt. "Tudom, hogy amikor belevágtunk, nem erre a telefonhívásra számítottatok, és én sem ezt akartam volna" - idézte a lap a szenátor egyik munkatársát.

Warren döntését vélhetően a szuperkedden elért rossz választási eredményei befolyásolták.

A 71 éves szenátor a Demokrata Párt elnökjelöltségéért folyó kampányban sokáig az élen álló, népszerű politikus volt, bár elemzők szerint túlságosan is a politikai baloldal szélére sodorta volna a pártot a többi között az elit- és vállalkozásellenes politikájával.

Programjában elsősorban a szerinte a washingtoni politikai elitet jellemző korrupció felszámolását, a gazdasági szereplők és a politikai osztály közötti összefonódások elleni harcot és az alanyi jogon mindenkinek járó - de nem ingyenes - egészségbiztosítást ígérte. A The New York Times emlékezetes szerepléseként említette csütörtökön, hogy a március elején tartott országos televíziós vitában élesen és hatékonyan támadta Michael Bloomberg New York-i milliárdost, azzal vádolva, hogy a kampányára mintegy félmilliárd dollárt elköltő Bloomberg "meg akarja vásárolni magának" a Fehér Házat, azaz az elnökséget. Bloomberg egyébként a szuperkeddi választások után szintén bejelentette, hogy kiszáll a választási küzdelemből.

Warren a jelölőgyűléseken és előválasztásokon nem szerepelt kiemelkedően jól, sőt, a szuperkeddi előválasztásokon még a "saját" államában, az északkeleti Massachusettsben is alulmaradt. Több elemző szerint is a kampánya és a támogatottsága lassan, de fokozatosan hanyatlott.

Kampánya befejezésével a Demokrata Pártban már csak Joe Biden az Obama-kormányzat egykori alelnöke és Bernie Sanders vermonti szenátor van versenyben a párt elnökjelöltségéért. Minden esély nélkül, de ugyancsak versenyben van még Tulsi Gabbard hawaii képviselőnő.

MTI