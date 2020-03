Boros Imre: Nekünk a legrosszabbra kell készülni

2020. március 6. 17:58

A Háttérkép című műsorban hazánk növekvő szerepe az illegális bevándorlás megfékezése kapcsán és a Székelyföldről indult aláírásgyűjtés is szerepeltek.

A műsor kezdetén a Szíriában kialakult Oroszország és Törökország közti konfliktus okait is keresték a műsor vendégei. Az egyes felek érdekei és a terület geopolitikai helyzet is taglalásra került.

„Erdogan-ról kezdettől fogva érzékeltük, hogy azt a hihetetlenül érzékeny geostratégiai helyzetet, amibe Törökország beleszületett az elmúlt egy-két évszázadban, azt igyekszik, ha úgy tetszik, minél jövedelmezőbben üzemeltetni a török nemzet számára.” – fogalmazott Bogár László közgazdász. „Nekünk a legrosszabbra kell készülni.” – jegyezte meg Boros Imre közgazdász.

Magyarország helyzetét és szerepét illetően, a migráció kapcsán a következőket mondta Boros Imre: „Eltelt öt év és azért ez az öt év most meg fog mutatkozni mindenféleképpen. Tehát a 2015-ös nagy rohammal szemben egészen más Európa hangulata.”

Majd ezeket a gondolatokat kiegészítve tette hozzá Bogár László: „Az a narratíva, – ezt azért mondjuk ki és legyünk, ha úgy tetszik magyarként büszkék erre – hogy alapvetően a magyar helytállás és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök helytállása volt az, ami egy teljesen reménytelen helyzetből, – mert egész Európa és az egész világ ellenünk volt – ha úgy tetszik, ez ellen a narratíva értelmezési keret ellen. Ma viszont ez az uralkodó, tehát egy megvetett párjából és egy kiközösítendő párjából, ma az uralkodó nyelv meghatározói lettünk. Ezt nem lehet megkerülni. Értelemszerűen, ez azért sokkal reményt keltőbb helyzet, mint ami 5 évvel ezelőtt volt.”

Németország politikája is szóba került a műsorban. Boros Imre meg is jegyezte: „Az a fajta nemzetegyesítés, amibe mi most belefogtunk 10 éve, az Németországban messze nem megy.”

A Székelyföldről indult aláírásgyűjtés kapcsán újra felszólítják az illetékeseket és mindenkit, hogy interneten (maximum 2 perc alatt) alá lehet írni.

A kezdeményezés a http://nemzetiregiok.eu/oldalon is aláírható. A műsorvezető Bayer Zsolt így fogalmazott az aláírásgyűjtést illetően:

„Ha nem lesz meg májusig az egymillió, akkor rajtunk fog röhögni mindenki.”

A teljes tartalom IDE kattintva érhető el.

HírTV