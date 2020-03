Megalakult Szanyi Tibor új pártja

2020. március 7. 09:14

Megalakult az MSZP-ből korábban távozott Szanyi Tibor új pártja, az Igen Szolidaritás. Az alapítók azt mondják, részt kívánnak venni a baloldali előválasztáson. Az elemzők véleménye megoszlik azzal kapcsolatban, hogy mekkora a társadalmi igény egy újonnan alakult pártra.

„A magyar baloldalon szervezeti űr van, és ennek belakásával kívánok foglalkozni.” - így indokolta Szanyi Tibor az MSZP-ből való távozását január elején. A politikus először mozgalmat hozott létre, ma pedig hivatalosan is bejelentette: Igen Szolidaritás néven párttá alakulnak, és beszállnak a 2022-es választási küzdelembe.

"Az IGEN Szolidaritás közös hivatása tehát, hogy felszámoljuk azt a bődületes szociális válságot, ami hazánkat sújtja" - mint mondta, már most több, mint kétszázan jelezték csatlakozási szándékukat. Közben már 2022-re készülnek. Terveik szerint minden választókörzetben részt vesznek majd az ellenzéki pártok előválasztásán, elfogadva annak végeredményét.

Az új tömörülés a klímavészhelyzet mellett a szociális válság felszámolását tűzte ki zászlajára.

"Konkrétan a szabályok nélkül taroló kapitalizmus az ok, amelynek járomba hajtása igen is lehetséges feladat. A természet is az ember féktelen kizsákmányolása ugyancsak megállítható. Százak zabolátlan gazdagodása és milliók lecsúszása nem folytatható." - fejtette ki Szanyi.

Székely Sándor aki szintén alapítóként szerepel - azonnali és radikális béremelést szeretne. Mint mondta: "A minimálbérről azt gondoljuk, hogy nettó 200 ezernek kellene lennie. Azt gondoljuk, hogy a családi pótlékot meg kell emelni a háromszorosára, azaz 37 ezer 500 forintnak kell lennie. És azt gondoljuk, hogy a megalázó, jelenlegi 28 ezer 500 forintos öregségi minimálnyugdíjat, vagy a legkisebb nyugdíjat, fel kell emelni 100 ezer forintra."

A politikai elemző nem tartja kizártnak, hogy kiábrándult szocialista szavazókat sikeresen szólít meg az új párt.

"Elképzelhető, hogy Szanyi Tibornak az új formációja sem lesz sikeres, azonban Szanyi Tibornak van egy akkora neve a politikában, ő viszonylag egy régi motoros politikusnak számít, hogyha ezt kihasználja, ezt az eddig felhalmozott politikai ismertségét kihasználja, akkor elképzelhető, hogy akár egy párszázalékos pártot is létre tud most hozni." - fejtette ki Deák Dániel.

A Publicus Intézet igazgatója ugyannakor nem biztos, hogy van társadalmi igény egy újabb pártra.

"Ők egy ilyen markáns, karakteres baloldali politikával jelentkeznek, ezek a politikai programpontok benne vannak adott esetben az MSZP, a Párbeszéd, vagy a DK-nak a politikai programjában is." - nyilatkozta Pulai András.

Kerestük az MSZP Sajtóosztályát is, azonban a párt nem kívánta kommentálni volt párttársuk politikai törekvéseit.

atv.hu