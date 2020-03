Metrófelújítás - Változik a forgalmi rend az Üllői úton a Corvin-negyednél

2020. március 7. 12:57

Ideiglenesen változik a forgalmi rend az Üllői úton a Corvin-negyednél keddtől várhatóan a hónap végéig a 3-as metró felújítása miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombaton az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a Kálvin tér felől érkezők önálló kanyarodó sávon át tarthatnak balra, a József körútra, míg a Nagyvárad tér irányába két, a megszokottnál szűkebb sávon haladhatnak tovább.

A Nagyvárad tér irányából érkezők számára is változik a sávkiosztás: az eddigi kettő helyett egy önálló balra kanyarodó, valamint egy vegyes egyenes és balra kanyarodó sávon tudnak balra, a Petőfi híd felé kanyarodni; emellett egy szintén vegyes egyenes és jobbra kanyarodó sáv lesz kijelölve. A munkaterület mellett 30 kilométer per órás sebességkorlátozást vezetnek be.

A forgalomkorlátozás miatt a Kőbánya-Kispest felé tartó M3-as metrópótló busz és az éjszakai buszok Corvin-negyed megállóját áthelyezték a nagykörúti kereszteződés másik oldalára, a Hőgyes Endre utca torkolata elé - áll a közleményben.

MTI