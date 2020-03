NB I - Másodjára sem bírt egymással a Paks és a Honvéd

2020. március 7. 21:43

Ahogy szerdán a Magyar Kupában, úgy szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában sem hozott gólt a Paks és a Budapest Honvéd mérkőzése.

A kispestieket továbbra is Pisont István irányította Giuseppe Sannino vezetőedző helyett, mivel az olasz szakember érintkezhetett koronavírussal fertőzött emberrel, ezért elővigyázatosságból távol marad a csapattól.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Paksi FC-Budapest Honvéd 0-0



Paks, 1379 néző, v.: Solymosi



Paksi FC: Rácz - Poór, Lenzsér, Szélpál, Szabó J. - Kecskés (Windecker, 80.), Balogh B., Szakály D. (Bertus, 62.) - Osváth, Könyves, Böde (Sajbán, 75.)



Budapest Honvéd: Tujvel - Kálnoki-Kis, Kamber, Lovric - Niba, Nagy G., Gazdag, Banó-Szabó (Kesztyűs, 75.), Aliji - Lanzafame (Moutari, 78.), Ugrai (László, 85.)



A bennmaradásért küzdő Paks kezdte jobban a mérkőzést, az első percekben két helyzetet is kihagyott, mégis a hazai kapusnak kellett először bravúrt bemutatnia, amikor Ugrai lépett ki a paksi védők között. A későbbiekben is a zöld-fehérek irányítottak, míg a kispestiek pontatlan játékuk miatt nem tudtak veszélyt teremteni. A játékrész második felében kiegyenlítettebbé vált a küzdelem, de többnyire a pálya közepén zajlott a játék, egyik csapat sem tudott komoly lehetőséget kialakítani.

A második félidő ugyanúgy paksi helyzettel kezdődött, mint az első, azonban Böde fejese pontatlan volt, így gól ezúttal sem született. A Paks hiába futballozott fölényben a későbbiekben is, nem talált kapuba, majd az első játékrészhez hasonlóan ismét kiegyenlítetté vált a küzdelem, amely ekkor többnyire mezőnyjátékkal telt helyzetek nélkül. Így négy napon belül másodszor is gól nélküli döntetlennel zárult a két stabilan védekező csapat paksi találkozója.

MTI