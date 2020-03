NB I - Hátrányból felállva győzte le a Fehérvár a Puskás Akadémiát

2020. március 7. 21:47

A második helyezett MOL Fehérvár 4-1 arányban győzött a hazai pályán játszó Puskás Akadémia ellen szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában.

A fehérváriak a szünetben még egygólos hátrányban voltak, a második félidőben szerzett négy góllal győztek.

OTP Bank Liga, 24. forduló:

Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC 1-4 (1-0)

Pancho Aréna, 2015 néző, v.: Pintér Cs.

gólszerző: Slagveer (24.), illetve Bamgboye (50.), Petrjak (59.), Nikolics (81.), Stopira (89.)

sárga lap: Nagy Zs. (40.), Hadzsiev (43.), Van Nieff (47.), Urblík (67.), Hegedüs L. (88.), illetve Petrjak (26.), Szabó L. (91.)



PAFC: Hegedüs L. - Radics, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. - Urblík (Sós, 78.), Van Nieff (Favorov, 82.) - Slagveer, Plsek, Gyurcsó - Vanecek



Fehérvár: Kovácsik - Fiola, Juhász R. (Nego, a szünetben), Musliu, Stopira - Pátkai, Houri - Bamgboye (Elek Á., 65.), Kovács I., Petrjak (Szabó L., 84.) - Nikolics



A találkozót a fehérváriak kezdték jobban, több veszélyes támadásuk volt az első negyedórában. Kiegyenlítettebb játékot hozott a folytatás és hazai vezetést: Nagy Zsolt beadását a holland Luciano Slagveer lőtte a kapuba a tizenegyes pont magasságából. A gól után is csak a Puskás Akadémiának voltak lehetőségei, de a szünetig az eredmény nem változott.

Fordulást követően rögtön egyenlített a Fehérvár Funsho Bamgboye találatával. Nem álltak le a fehérváriak, tovább támadtak és Ivan Petrjak góljával átvették a vezetést. Hátrányba kerülve átvette a játék irányítását a felcsúti gárda, mégis a vendég együttes szerzett újabb gólt, Nikolics Nemanja közelről kotorta be a labdát a hálóba. A találkozó végén Stopira is szerzett egy közeli gólt, ezzel állította be az 1-4-es végeredményt.

MTI