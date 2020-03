NB I - Ferencvárosi döntetlen a jubiláló Zalaegerszeg otthonában - tabella

2020. március 7. 22:05

A kiesés ellen küzdő, újonc Zalaegerszeg meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott szombaton a címvédő és listavezető Ferencvárossal a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában.

A fennállásának 100. évfordulóját ünneplő házigazda ZTE ezzel a mérkőzéssel kezdte meg jubileumi programsorozatát.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Zalaegerszegi TE-Ferencvárosi TC 1-1 (0-1)



ZTE Aréna, 8748 néző, v: Karakó

gólszerzők: Radó (80., 11-esből), illetve Nguen (20.)

kiállítva: Civic (93.)

sárga lap: Szépe (41.), Ikoba (92.), illetve Lovrencsics (51.), Civic (60., 93.)



ZTE: Demjén - Bolla, Szépe, Lesjak (Bobál D., a szünetben), Bedi - Mitrovic, Katelarisz - Barczi (Ostrek, 76.), Stieber, Radó - Bobál G. (Ikoba, 64.)



Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Civic, Heister - Haratin, Sigér (Leandro, 86.) - Varga R. (Szánthó, 88.), Lódico (Skvarka, 64.), Nguen - Boli



A jó iramú első félidőben többet volt ugyan a labda a vendégeknél, de a hazaiak számos helyzetet dolgoztak ki, és többször is veszélyeztették Dibusz kapuját. A zalaegerszegi szurkolók a meccs 20. percében, egészen pontosan 19:20 perctől élőképpel tisztelegtek a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő klubjuk előtt - 1920-2020, ezt jelenítette meg a feliratuk -, de az örömbe némi üröm vegyült, mivel az FTC éppen ekkor szerezte meg a vezetést.

A szünet után mindent elkövetett az egyenlítésért a ZTE, beszorította az FTC-t, amely csak Dibusz bravúros védéseinek köszönhette, hogy nem kapott gólt. A fővárosiak megpróbálták lassítani a játékot, ezzel egy ideig sikerült is megtörniük a rivális lendületét. A hajrá kezdetén miután Varga kapufát lőtt az egyik oldalon, az ellentámadásból Radó büntetőt harcolt ki, és értékesítette is azt, s az utolsó percekben is inkább a házigazdák álltak közelebb a gólszerzéshez, de végül maradt a döntetlen.

Eredmények:

Paksi FC-Budapest Honvéd 0-0

Diósgyőri VTK-Újpest FC 2-1

Puskás Akadémia FC-MOL Fehérvár FC 1-4

Kaposvári Rákóczi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 0-4

Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 1-0

ZTE FC-Ferencvárosi TC 1-1



A tabella:

1. Ferencváros 22 15 5 2 39-19 50 pont

2. MOL Fehérvár FC 24 15 4 5 46-22 49

3. Mezőkövesd Zsóry FC 24 13 5 6 37-21 44

4. Puskás Akadémia FC 24 10 8 6 39-31 38

5. Diósgyőri VTK 24 11 3 10 34-32 36

6. Budapest Honvéd 24 9 7 8 24-27 34

7. Debreceni VSC 23 9 3 11 36-41 30

8. Kisvárda Master Good 24 8 4 12 30-35 28

9. Újpest FC 23 8 4 11 30-36 28

10. Paksi FC 24 8 3 13 29-41 27

11. ZTE FC 24 6 7 11 31-37 25

12. Kaposvári Rákóczi FC 24 3 1 20 19-52 10

Az 1. fordulóból elhalasztott Ferencváros-Debreceni VSC mérkőzést április 7-én pótolják, míg a 20. fordulóból elhalasztott Újpest FC-Ferencváros rangadót április 21-én játsszák le.



A 25. forduló programja:

március 14., szombat:

Ferencvárosi TC-Kaposvári Rákóczi FC 17.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 17.00

Újpest FC-Paksi FC, Zalaegerszeg 17.00

Budapest Honvéd-Kisvárda Master Good, Illovszky Rudolf Stadion 17.00

Debreceni VSC-ZTE FC 17.00

MOL Fehérvár FC-Diósgyőri VTK 19.30

