Korodi Attila nyerte a csíkszeredai előválasztást

2020. március 8. 09:28

Korodi Attila parlamenti képviselő fölényes győzelmét hozta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szombaton tartott csíkszeredai előválasztása.

Korodi Attila - rmdsz.ro

A korábbi környezetvédelmi miniszter a szavazatok közel háromnegyedét szerezte meg a várost 12 éve vezető Ráduly Róbert polgármesterrel szemben, így a júniusi önkormányzati választásokon ő lesz az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje. A 37 ezer lakosú Csíkszeredában közel 8500-an vettek részt az előválasztáson. A 81 százalékban magyarok által lakott városban ugyanis a magyar ellenzéki pártok eddig nem veszélyeztették az RMDSZ vezető pozícióját, így Korodi Attilának jó esélye van arra, hogy a város következő polgármestere legyen.



A szombati előválasztáson a város valamennyi lakója részt vehetett, a közösségi portálokon a csíkszeredai románok is részvételre buzdítottak.



A Székelyhon.ro portál beszámolója szerint Korodi Attila a választási eredmény ismeretében nyitást ígért a városnak, amely reményei szerint tíz évre új pályára teszi Csíkszeredát. Hozzátette: ha a júniusi választáson is sikerül nyernie, a város fejlesztése nemcsak az utakról, hanem a gazdaságról, a munkahelyekről, a kórházfejlesztésről is szólni fog. Azt is megemlítette, hogy Ráduly Róbert és csapata jó alapokat rakott le, amelyekre lehet építeni.



Ráduly Róbert az egyik közösségi portálon közzétett videoüzenetben elismerte, hogy alulmaradt az előválasztáson, és gratulált Korodi Attilának. Hozzátette: mandátuma végéig tisztelettel és becsülettel végzi a munkát.



Az elmúlt napokban több erdélyi városban is testületi gyűléseken választották ki az RMDSZ polgármesterjelöltjét.



A Szatmárnémeti RMDSZ-szervezet csütörtökön egyhangú szavazással választotta polgármesterjelöltjének Kereskényi Gábort, aki négy éve vezeti a partiumi várost.



Kolozsváron Csoma Botond parlamenti képviselő, a Kolozs megyei szervezet elnöke indul el a szövetség színeiben a polgármesteri tisztségért folyó versenyben.



Aradon Mészár Sándort indítja a helyi RMDSZ-szervezet a polgármester-választáson. Mészár a helyi UTA labdarúgó klub újraélesztésével a város teljes lakosságának tiszteletét vívta ki. Az UTÁ-nak jó esélye van, hogy a labdarúgó idény végén felkerüljön a román Liga 1-be.



MTI