Napsütés, az Alföldön felhők; erős széllökések

2020. március 8. 09:32

Vasárnap, illetve az azt követő egy-két napban is többórás napsütésre készülhetünk, és kisebb csapadék is csupán néhol fordulhat elő.



Tartósan erősen felhős tájak elsősorban az Alföldön lehetnek, és kisebb eső, zápor is főként ott fordulhat elő néhol.



Az ország többi részén a többórás napsütés mellett gomolyfelhő-képződés várható, csapadéknak kicsi az esélye.



Estére nagy területen kiderül az ég. Az északi szelet sokfelé élénk, néhol erős lökések kísérik, majd késő délutánra mérséklődik a légmozgás.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Késő estére általában 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.

MTI