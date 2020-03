Székely szabadság napja - A koronavírus-járvány miatt lemondták a tüntetést

2020. március 8. 15:52

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések miatt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) lemondta a március 10-ére, a székely szabadság napjára meghirdetett idei marosvásárhelyi megemlékezést és autonómia-tüntetést - jelentette be vasárnap Izsák Balázs, az SZNT elnöke.

Izsák Balázs - 3szek.ro

"A székely szabadság napi rendezvény - a marosvásárhelyi gyűlés és az azt követő felvonulás - idén elmarad, mert azt nem lehet halasztani. Március tizedike (a Székely Vértanúk kivégzésnek évfordulója), az március tizedikén van. A Márton Áron-díjat át fogjuk adni egy másik alkalommal" - részletezte az MTI-nek Izsák Balázs.



Az SZNT elnöke azt kérte mindazoktól, akik részt akartak venni a székely szabadság napján, hogy a felszabaduló időt használják a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés népszerűsítésére, aláírásgyűjtésre.



Az SZNT azt követően mondta le a rendezvényt, hogy a koronavírus-járvánnyal foglalkozó operatív törzs március 31-ig betiltott minden olyan rendezvényt, amelyen több mint ezren vesznek részt.



Az intézkedés miatt egyebek mellett elnapolják az ellenzéki Szociáldemokrata Párt március 21-ére tervezett tisztújító kongresszusát, a bukaresti orvosi egyetem felfüggesztette az oktatást március végéig, és a Román Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy az általa rendezett mérkőzésekre nem engedik be a közönséget.



Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi államtitkára szerint a kisebb rendezvények esetleges betiltásáról a helyi hatóságok döntenek.



Azt is közölte: a fertőzés terjedésének meggátolása érdekében Romániában felfüggesztik az oktatást minden olyan iskolában, ahol valamely diáknál, vagy tanárnál kimutatják a koronavírust.



Az operatív törzs felkérte a járvány által sújtott területeken külföldön élő románokat, hogy a szülőföldjükön maradt családtagjaik védelme érdekében lehetőleg ne utazzanak Romániába. Akik mégis megteszik, azok számítsanak arra, hogy Romániában intézményes karanténba, vagy otthoni elkülönítőbe kerülnek.



Romániában vasárnap délig 13 embernél mutatták ki a koronavírust. A fertőzés megjelent a román fővárosban is, egy 49 éves férfinél, aki Rómából tért haza. Az operatív törzs közleménye szerint 15 embert tartanak megfigyelés alatt intézményesített karanténban, 12 734-at pedig otthonában szigeteltek el, mert olyan térségekből tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés.



MTI