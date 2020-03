Látogatási tilalom bevezetését javasolja az operatív törzs a kórházaknak

2020. március 8.

Látogatási tilalom bevezetését javasolja az operatív törzs a kórházaknak, idősotthonoknak - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi budapesti ülése utáni sajtótájékoztatón a törzs vezetője.

Lakatos Tibor hangsúlyozta: Magyarországon még csak egyedi koronavírus-fertőzéses esetek vannak, a cél a csoportos megbetegedések megelőzése. Magyarországon továbbra is hét fertőzöttet tartanak nyilván: négy iráni, egy brit és két magyar állampolgárt. Állapotuk Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint kielégítő, egyedül egy idős magyar, más alapbetegségekkel küzdő férfi egészségi állapota nem jó.Ismertette: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felhívást tett közzé a fekvőbeteg ellátást végző intézmények vezetőinek, amelyben a koronavírus-gyanús esetek számának emelkedése miatt azt kérik, hogy az egészségügyi dolgozók szüneteltessék vagy halasszák későbbi időpontra külföldi utazásaikat.



Egész Közép-Európában nőtt a fertőzöttek száma - mondta, hozzátéve: Magyarországon továbbra is egyedi esetek vannak, a cél a csoportos megbetegedések megelőzése.



Magyarországon 7 új koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 4 iráni, 1 brit, és 2 magyar állampolgár. Az első két fertőzött két iráni egyetemista, egyikük egy gyógyszerészhallgató, a másik a Szent István Egyetem hallgatója. A harmadik beteg egy brit férfi, aki Debrecenben él és gyakran járt Milánóba. A negyedikre kontaktkutatások során találtak rá, ő a gyógyszerészhallgató barátnője. Az ötödik beteg egy 70 éves magyar, súlyosan beteg férfi. A hatodik fertőzött egy 22 éves iráni férfi, aki a Magyarországon elsőként diagnosztizált iráni gyógyszerészhallgatóval együtt egy születésnapi partin vett részt. A hetedik beteg a brit férfi 59 éves magyar felesége.



A koronavirus.gov.hu portál adatai szerint a hét fertőzött mellett 67-en vannak karanténban, akkreditált laboratóriumban pedig 362 mintát vizsgáltak meg.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette: a 7 fertőzött közül 6-ot Budapesten, a Szent László Kórházban ápolnak, míg egy beteg, a brit férfi a debreceni Kenézy Gyula Kórházban van. Állapotuk kielégítő, egyedül az idős, alapbetegségekkel küzdő 70 éves magyar férfi egészségi állapota nem jó, őt intenzív osztályon ápolják. A Szent László Kórházban 54-en vannak karanténban, a 11 Olaszországból korábban hazatért diáklány és kísérőik elhagyhatták a kórházat.



Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára arról beszélt, hogy országos, fokozott fogyasztóvédelmi ellenőrzést rendeltek el azért, hogy kiszűrjék a koronavírus-veszélyen aggódó embereken nyerészkedni akaró kereskedőket, valamint azokat, akik silány árukkal akarják átverni az embereket. Laboratóriumi vizsgálatokat végeztetnek a kézfertőtlenítő és más fertőtlenítő szereken, az árakat pedig a tartós élelmiszerek, a fertőtlenítő szerek és a háztartási papíráruk esetében vizsgálják elsősorban. Hangsúlyozta: az áruellátás folyamatos, nincs ok pánikra.



A fertőzötteken belül a diákok aránya jól mutatja, hogy szigorú fegyelemre van szükség a felsőoktatási intézmények és a hallgatók, oktatók részéről - mondta az államtitkár. Azt kérik, hogy magyarul és angolul is tájékoztassák a hallgatókat, hogy tartsák be az egészségügyi-biztonsági előírásokat, illetve arról, hogy a járványügyi intézkedések kijátszása bűncselekmény.



Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára ismertette: jelenleg a világ 4 országában 7 magyar van karantén alatt: egy kamionsofőr Olaszországban, egy magyar Németországban, 3 személy Japánban, akik közt egy fertőzött is van, valamint ketten Kínában.



Hangsúlyozta: járványról van szó, így a külföldön tartózkodó, illetve külföldre utazó magyar állampolgároknak számolniuk kell azzal a lehetőséggel, hogy az adott ország intézkedései érinthetik őket, akár karanténba is kerülhetnek. Ezért felhívta a figyelmet arra, hogy a konzuli szolgálatnál regisztráljanak, akik külföldre utaznak.

A világ 100 országát érinti a koronavírus, Európában 43 országban, az Európai Unióban 26 országban van jelen. A vírus dinamikáját jól mutatja, hogy március 5-7. között Olaszországban 53, Dél-Koreában 15, Iránban szintén több mint 50 százalékkal nőtt a betegek száma - ismertette.



Az olaszországi helyzetről elmondta: Lombardia tartományra és 14 megyére kiterjedően vezettek be korlátozásokat, de ez nem karantént jelen, sem a turista-, sem az áruforgalmat nem korlátozták.

Szólt arról is, hogy a Szingapúrból indult Costa Fortuna szállodahajón 4 magyar utas és a személyzet 8 magyar tagja tartózkodik, a hajón nem azonosították a vírusfertőzést.



Bejelentette: Vietnámban a nagykövetség közelében karanténról döntöttek, emiatt Szijjártó Péter elrendelte a külképviselet lezárását és az ügyfélfogadás felfüggesztését.

Lakatos Tibor arról is beszélt, hogy szombaton két iráni állampolgár nem kívánt együttműködni, a kórházban rendőri jelenlétet kellett biztosítani, hogy ne hagyják el az intézményt, illetve ne bántalmazzák az orvosokat, ápolókat.

Kitért arra, hogy iráni börtönökből 54 ezer fogvatartottat engedtek ki, az onnan induló migrációs mozgásokat is figyelemmel kísérik. A reptereken 6848 ellenőrzés történt eddig, a közúti határátkelőkön 427.



Elmondta: a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt intézményeknél külön intézkedések készültek a fertőzés megfékezése érdekében. Ezt az intézkedést a minisztériumokra és az Országgyűlésre is kiterjesztették - tette hozzá.



Felhívta a figyelmet arra, hogy bár néhány önkormányzat saját hatáskörben próbál intézkedéseket tenni, de a koronavírus elleni védekezés állami feladat, ezért különösen fontos, hogy az önkormányzatok az operatív törzzsel működjenek együtt.



Újságírói kérdésre elmondta: az operatív törzs jelenlegi álláspontja szerint a tömegrendezvények esetén minden esetben a szervező felelőssége, hogy megtartja-e az adott rendezvényt.

