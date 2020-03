Délvidék. Hazajáró túra Bácskában, másodszor

2020. március 8. 16:30

Megtartották a II. Bácskai Hazajáró Túrát. Ez alkalommal Tóthfaluban és környékén túrázhattak az érdeklődők. Az eseményre több mint 100 magyarországi és vajdasági érkezett, akik az egész napos gyalogos túra alkalmával 24 kilométert tettek meg, körbejárva Tóthfalu nevezetességeit, majd a tanyavilágon keresztülhaladva Oromhegyesig.

Bácska - wikipedia.org

A túrázók továbbá meglátogatták az I. Zentai csata helyszínét, az oromhegyesi Lejla varázskertjét, a Musztáng lovastanyát, de ellátogattak a Bata fuvarozócég tanyájára és a vidék első kőolajkútjához is. Itt már a 80-as években kőolajat és földgázt termeltek ki, így Szerbia legnagyobb kőolaj és földgáz lelőhelye felett haladt az útjuk. Innét a név: Tóthfalu, a Délvidék Dallasa.

Az esemény a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet, valamint a tóthfalusiak szervezésében valósult meg azzal a céllal, hogy a résztvevők jobban megismerhessék Bácskát. Faragó Zoltán szervező és Tóthfalu turisztikai referense az indulás előtt elmondta, további terveik is vannak a jövőre nézve.

- A cél az, hogy megismerjék az idelátogatók elsősorban a Bácskát, mert van Bánsági Hazajáró Túra is, azt más szervezi, máskor, mi pedig a bácskai túrákat. Mindig más helyszínt választunk, tehát volt először Szabadkán, aztán most itt Tóthfaluban, aztán tervben van, hogy lesz egy óbecsei rész, Temerin, de Nyugat-Bácska is, ott a Délvidék Amazonasában, Bezdán környékét tervezzük körbejárni – mesélt a további tervekről Faragó Zoltán.

A túra a Hazajáró Kupa része, vagyis egyike azon 17 gyalogtúrának, amelyet a Kárpát-medence számos vidékén szerveznek meg a 2020-as évben.

Bartok Zsófia

vajma.info