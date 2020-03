Csehországban már 26-ra emelkedett a betegek száma: Babis felhívása

2020. március 8. 17:36

Csehországban már 26-ra emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. A betegség eddig minden esetben enyhe lefolyású - közölte vasárnap reggel az egészségügyi tárca.

A vírus egy hete jelent meg, és eddig összesen 787 személynél készítettek laboratóriumi teszteket, ennek negyede a hét végén készült - írta Adam Vojtech egészségügyi miniszter a Twitteren.



Az új koronavírus esetekből 22 Észak-Olaszországgal, négy az amerikai Bostonnal kapcsolatos. A betegeket Prágában és Ústí nad Labemben kezelik.



Andrej Babis kormányfő vasárnap annak a véleménynek adott hangot, hogy Olaszországnak meg kell tiltania állampolgárai számára, hogy külföldre utazzanak meggátolandó a koronavírus terjedését.



A cseh televíziónak adott nyilatkozatában a Babis hangoztatta, hogy Giuseppe Conte kormányfőnek kell felszólítania az olaszokat arra, hogy ne utazzanak Európába, mert "mi itt a schengeni-övezeten belül nem rendelhetünk el egy ilyen intézkedést".



Felszólította egyben az Olaszországban lévő cseheket, köztük az ott dolgozókat is arra, hogy térjenek haza, és úgy vélte, a turistaúton tartózkodóknak azonnal haza kell térniük.



Csehországban az egészségügyi tárca szerint már több mint ezer ember van házi karanténban, telefonon vannak kapcsolatban az orvosokkal, akik szükség esetén felkeresik őket. Olaszországból visszatérő minden személynek szombattól kötelezően két hétig házi karanténban kell maradnia. Kivételt képeznek a kamionsofőrök, a pilóták és az egészségügyi személyzet.



A hatóságok szombattól leállították a vízumkiadást az Iránból Csehországba készülő személyek számára. Továbbra is szünetel a légi közlekedés Prága és Észak-Olaszország, Dél-Korea valamint Kína között.



Hétfőn mintegy tíz cseh-osztrák és cseh-német határátkelőhelyen megkezdik a Csehországba érkező összes személy szúrópróbaszerű vizsgálatát, hogy nincs-e lázuk.



Karel Havlícek cseh ipari és kereskedelmi miniszter a tárca honlapján közölte, hogy az állam a CMZRB bankban fél, esetleg egymilliárd koronás pénzalapot hoz létre a járvány sújtotta vállalkozók megsegítésére. A vállalkozók kamatnélküli kölcsönt kaphatnak a törlesztés egy éves elhalasztásával. Mérlegelik a közvetlen támogatásokat is.



MTI