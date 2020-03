Labdarúgó NB II - Nyert a Vasas, kikapott a Budafok

2020. március 8. 19:16

A Vasas hazai pályán 4-1-re legyőzte a Nyíregyházát vasárnap a labdarúgó NB II 27. fordulójában.

Az angyalföldiek télen szerződtetett csatára, Feczesin Róbert duplázott, így hat mérkőzésen már hat találatnál jár új csapata színeiben. Balajti Ádám is két gólt szerzett, 13-nál tart a szezonban.



A Vasas duplán örülhetett, ugyanis az előtte álló csapatok közül az MTK után a Budafok is kikapott, így Bene Ferenc együttese már csak hat pontra van a feljutást jelentő második pozíciótól.



A kiesőjelöltek csatáján a Vác öt gólt szerzett Tiszakécskén - a váciak ebben a naptári évben még nem találtak be az ellenfelek kapujába, legutóbb december 8-án a Szolnok ellen voltak eredményesek. Azóta hét mérkőzésen maradtak gólképtelenek, és augusztus 18., azaz 21 bajnoki óta először gyűjtötték be mindhárom pontot.

Merkantil Bank Liga NB II, 27. forduló:

Vasas FC-Nyíregyháza Spartacus FC 4-1 (3-1)



WKW ETO FC Győr-Szolnoki MÁV FC 0-1 (0-1)

Aqvital FC Csákvár - Szeged-Csanád Grosics 3-2 (2-1)



FC Ajka-Budafoki MTE 2-0 (1-0)



Duna Aszfalt TLC-Vác FC 1-5 (1-2)



korábban:



Kazincbarcika-MTK Budapest 3-1 (1-0)



Budaörs-BFC Siófok 4-1 (0-0)



Dorogi FC-Gyirmót FC Győr 3-1 (1-0)



Soroksár SC-Szombathelyi Haladás 1-4 (0-1)

Az állás: 1. MTK Budapest 56 pont/26 mérkőzés, 2. Budafok 53/26, 3. Vasas 47/26

MTI